Hektický týden Baníku? Částečně naše chyba, řekl o změně trenérů záložník Kaloč

„Chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme se tlačit dopředu, hrát ofenzivně,“ vysvětloval Hapal jiné schéma. Nevyšel plán s fyzickým odpadnutím Slovácka kvůli náročnému programu, přesto měl Baník dost šancí. „V minulých zápasech byl problém je proměňovat. Teď jsme ty góly dali a hodně jsme si tím pomohli,“ líčil trenér.

Filip Kaloč se z lehce jinou situací rychle srovnal. „Každý trenér má svůj styl, takže jsme si k tomu něco řekli, on mi vysvětlil, co by si ode mě představoval a já se to snažil plnit. Doufám, že se to dařilo,“ říkal kapitán reprezentační jednadvacítky.

Sázka na zkušenost

Jeho práce využívali Plavšič, Kuzmanovič, či Tetour ke svým útočným výpadům. Hodně míčů chodilo z křídel, zlepšení bylo patrné na Brazilci Caduovi, a sebevědomí navzdory neproměněným šancím v minulých duelech čišelo z Almásiho. A když to dopředu nešlo, stáhl se Baník do kompaktního bloku, který zezadu jistil famózní brankář Laštůvka. „Na to, že je trenér u týmu pár dní, to mělo hlavu a patu,“ hodnotí legenda ostravského celku a expert Deníku Martin Lukeš.

„Vsadil jsem na zkušenost a nasazení,“ prozradil Hapal, který například rozcvičku nechal vyloženě na asistentech. Po úvodním hvizdu dění na trávníku několik minut jen sledoval. Reakce? Občas pouze zamířil na lavici a s kolegy diskutoval. Postupně se ale „do hry“ dostal, hráče tlačil do napadání, ale také povzbuzoval, nekáral. A to i když něco zkazili.

Rozhodčích si dlouho nevšímal. Spršku Hapalových slov si „vychutnal“ u lajny stojící čtvrtý sudí Tomáš Ulrich až krátce před pauzou, kdy se zdálo, že hlavní Ondřej Berka neudělí Janu Kalabiškovi první žlutou kartu za stažení Ladislava Almásiho. Jinak si ale zkušený kouč všímal především výkonu svých svěřenců. To byl značný rozdíl proti často lamentujícímu Pavlu Vrbovi.

Hapal o výhře Baníku: Vsadil jsem na zkušenost a nasazení. Pomohlo rychlé vedení

Po utkání mohl na znamení úspěchu zatnout pěst a vychutnat si děkovačku. Byl plný dojmů, radost ale prožíval spíše v sobě. „Ani nemůžu mluvit, jak jsem dva roky na nikoho nekřičel. Děti mám velké, na ně křičet nemusím, takže to bylo náročné. I tričko mám durch, jsem úplně propocený. Jsou to emoce, ale užil jsem si to,“ popisoval Pavel Hapal klidným a pokorným hlasem.

A pochvaloval si atmosféru, kterou vytvořilo ve Vítkovicích takřka sedm tisíc lidí. „Vždy tu byla výborná. Když se daří, chodí lidé ve větším počtu. Třeba to nastartujeme a za pár týdnů bude vyprodáno. Baníkovský fanoušek je úžasný. Teď chtěli vidět vítězství, to se jim splnilo. Věřím, že to bude pokračovat,“ dodal Pavel Hapal.

Zítra Baník čeká pohár ve Velvarech, v sobotu pak těžká šichta v Plzni.