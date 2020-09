Karvinští fotbalisté přijeli pod Ještěd s cílem překvapit pohárového účastníka. Trenér domácího Slovanu Pavel Hoftych z tohoto důvodu udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému utkání 2. předkola Evropské ligy na půdě litevského Riteriai tři změny v základní sestavě.

Karvinský kouč Jarábek naopak nasadil v lize poprvé od začátku slovenské posily Herce a Mikuše.

Jeho svěřenci si v Liberci dlouho počínali velmi obezřetně. Domácí se nemohli dostat do obvyklého tempa a měli jen jednu větší šanci, když si na centr z přímého kopu naběhl Mara, ale hlavou minul.

Na opačné straně se pak marně dožadoval penalty hostující Mikuš, nicméně výkon Slezanů naznačoval, že by se v Liberci uhrát něco dalo.

Druhý poločas odstartovali lépe Severočeši, když krkolomně dostrkali balon do karvinské sítě, konkrétně Mosquera, jehož trefil balon po nepovedené střele Mary. Ten se navíc odrazil od tyče.

Karvinští se ale nevzdávali a častěji byli na míči, což pramenilo v brejky domácích. Po jednom nevyšel Peškovi oblouček a Bolek balon sezobl jako malinu.

V 80. minutě z dálky tvrdě vypálil karvinský stoper Santos, gólman Nguyen musel na zem. Šest minut nato se před vápnem obtočil Papadopulos, ale přestřelil a podobně se vedlo hlavičkujícímu Gubovi.

Tlak Karviné sílil a nakonec se dočkala zaslouženého vyrovnání. Po dalším balonu z pravé strany Šindelář přiťukl míč Santosovi a ten před Nguyenem dloubl míč do sítě 1:1. Byla to jeho premiérová branka v české lize.

Hlasy trenérů

Pavel Hoftych (trenér Liberce): „Věděli jsme, že po čtvrtečním zápase na umělce a cestování nemusí být výkon optimální. Byl to spíš boj, soupeř je velmi důrazný v soubojích, velmi tvrdý. My jsme se přizpůsobili, ale chyběla nám dnes nadstandardní kvalita jednotlivců. První poločas skončil 0:0, tam žádné šance moc nebyly. V druhém poločase jsme se dostali do vedení a je škoda, že Kuba Pešek neproměnil velkou šanci. Mohl ještě postupovat, nebo to dávat Rabušicovi, nebo gólmana přehodit pořádně. Myslím, že to byl zlomový moment. Soupeř pak hru ještě více zjednodušil, dělal nám problémy ve výškových soubojích. I když soupeř žádné šance neměl, propadla nám tam jedna situace a vyrovnal. Z pohledu toho, jak se zápas vyvíjel, asi zaslouženě. Šli obětavě za vyrovnáním. Nám ubývalo sil, chyběla nám dynamika, kvalita. Bylo to vidět na hráčích, kteří hráli celý zápas v Litvě. Chyběla nám šťáva dopředu, nedokázali jsme napadat.“

Juraj Jarábek (trenér Karviné): „Sledovali jsme Liberec v pohárovém zápase. Nebylo to lehké, takže jsme počítali s tím, že udělají více změn. Nakonec nastoupili skoro v plné palbě. Vstoupili jsme do zápasu s trošku větším respektem, ale postupně jsme se nadechovali. Předvedli jsme dobrý výkon. Musím kluky pochválit za dobrou práci, dobrou organizaci hry. Nepouštěli jsme Liberec do velkých situací. Škoda té situace na začátku druhé půle. Dostali jsme gól, ale pak jsme prostřídali a dostali se do hry. Jsme šťastní, že jsme vyrovnali. Dali jsme nahoru Eduarda Santose a po tom nákopu jsme to tam uhráli výborně. Vážíme si bodu s velmi kvalitním soupeřem. Myslím, že remíza je absolutně zasloužená.“

Slovan Liberec – MFK Karviná 1:1 (0:0)

Branky: 55. Mosquera – 90+1. Santos. Rozhodčí: Musil – Koval, Hock. ŽK: Tijani – Qose, Santos, Papadopulos. Diváci: 3382.

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula – Chaluš, Mara –Mosquera (84. Fukala), Beran (59. Pešek) , Matoušek (59. Júsuf) – Rabušic (69. Cancola). Trenér: Hoftych

MFK Karviná: Bolek – Ndefe, Santos, Šindelář, Bartošák (78. Twardzik) – Mangabeira (71. Guba) – Ostrák (81. Janečka), Herc, Qose (81. Dramé), Mikuš – Papadopulos. Trenér: Jarábek.