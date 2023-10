Padesát čtyři let čekali na první ligu na vlastním stadionu, proto si všichni, kterým není osud FK Pardubice lhostejný, oddechli, když se první tým v nejvyšší soutěži zachránil. V hodině dvanácté. Na to se ale historie ptát nebude. Podstatné je, že dostal další prostor stát se pravidelným a respektovaným členem prvoligové rodiny. Předseda představenstva Vladimír Pitter nejlépe ví, že zdaleka všechno ještě není vyladěné. Na druhou stranu některé věci se povedly.

Vladimír Pitter (druhý zleva) se jako předseda představenstva FK Pardubice má na starosti spoustu záležitostí. V současnosti nejvíce řeší zlepšení služeb v CFIG Areně. | Foto: Luboš Jeníček

Pardubický klub se v českých i moravských hájích proslavil tím, že postavil svůj fotbalový byznys na cizích hráčích. Ono to ani jinak nešlo, protože se v nejvyšší soutěži ocitl dříve, než mu ti vlastní pro první ligu dorostli. A tak jeho existování mezi elitou záviselo na pomoci zvenčí. Každým přestupovým obdobím se ale začíná situace měnit. Zatím „jen“ v tom, že z hostů dělá natrvalo domácí. Vedení odráží útoky, že tolik nedává příležitost odchovancům.

„Není ani mou ambicí mít mladé hráče ze Sparty, ze Slavie a donekonečna je tady nechat rozehrávat. Zatím je to bod nějaké vývojové etapy našeho klubu. Vzájemně si pomáháme. Přál bych si, abychom do budoucna měli své hráče a nebyli jsme na někom závislí. Pak vás to posouvá i v budování respektu u ostatních klubů. Už nechcete být ten, co si jen půjčuje hráče a s nimi hraje první ligu,“ říká Vladimír Pitter v rozhovoru pro Deník.

Jako klub FK Pardubice máte za sebou zhruba tři čtvrtě roku fungování na novém stadionu. Jak jste se v CFIG Areně zabydleli?

Předně jsme rádi, že jsme zpátky v Pardubicích. Konečně tady zažíváme první ligu. Je to náš první opravdový prvoligový stánek. Na druhou stranu jeho provoz odhalil nějaké nedostatky a neduhy. Jsou záležitosti, které se snažíme uplatnit v rámci reklamací. Na další nedostatky upozorňujeme město jako vlastníka nemovitosti. Společně také nějaké věci dotahujeme. Jiné řešíme sami. Musím přiznat, že to nejde tak rychle, jak bychom si představovali. Musíme být v hodně ohledech trpěliví, ale jsme rádi, že ten stadion tady stojí.

Zatímco vedení klubu se obrňuje trpělivostí, tak veřejnost chce mít vše hned. Po, řekněme, zkušebním půlroce se na vaše hlavy snesly nelichotivé poznámky. Nejvíce vzruchu vyvolaly fronty na občerstvení. Jak jste to vyřešili?

Byl to základ toho, co nás trápilo směrem k fanouškům. Došlo k posílení o dvě bufetová okna na východní tribuně. Od nové sezony jsme také za ní vybudovali další dva stánky, rozšířili jsme grilly ven a zvýšili počet výtočí piva. Výdej občerstvení se tak urychlil. Myslím si, že už převládá spokojenost.

Dalším předmětem kritiky bylo ozvučení stadionu. Můžete popsat současný stav?

Fanoušek může vidět, že pokračujeme v módu, ve kterém jsme zahájili jaro. To znamená, že externě využíváme zvuk, který si na každý zápas najímáme. Pak se musíme spolehnout na zvukaře a problémy, které nastaly v utkání se Slavii, kdy to v aréně chvíli hučelo, neovlivníme. Setkali jsme se také s názory, že na někoho je rozhlas moc hlasitý, nebo že nahoře na tribunách není tolik slyšet. S městem jsme uzavřeli dohodu a máme příslib, že zvuk bude dofinancován. Pokud mohu vylovit svůj názor, bylo by nejlepší, kdyby byl někde zavěšený a nehrál ze hřiště.

Dalším tématem, které ale nevzešlo od nespokojených diváků, je umístění velkoplošných obrazovek v rozích stadionu. Už se podařilo nahradit mobilní těmi stálými?

Už při plánování stavby jsme se shodli na tom, aby byly velkoplošné obrazovky do projektu zahrnuty už od začátku. Na moderní stadion jednoznačně patří. Doba světelných tabulí s ukazatelem skóre už je pryč. V roce 2023 už je na nových stadionech nevidíte. Naopak všude jsou velkoplošné LED obrazovky. Takže prozatím instalujeme mobilní obrazovky. Předpokládáme ale, že je do konce kalendářního roku nahradí stále. Prozradím, že po utkání se Zlínem, by mělo dojít k vykopání a vyhotovení konstrukcí, které tam budou natrvalo. Tím pádem se tam už budou moct přimontovat i obrazovky. A fanoušek se dočká dalšího servisu, který je součástí stadionu a zábavy jako takové.

Po prvním střetnutí na novém stadionu se objevily stížnosti na osvětlení, které vadilo občanům města. Co jste s tím udělaly.

Řešil to investor, tedy vlastník stadionu. Zaregistroval jsem ale nějaké stížnosti od lidí asi z prvního obvodu. Vím, že si město nechalo dělat posudek. Chápu, že se pro ně jednalo o něco nového. Je to ale o zvyku. Fotbal se také hraje večer a v zimních měsících je potřeba svítit už odpoledne. Troufnu si říct, že zápasy v sezoně, kdy se svítí, spočítáme na prstech jedné ruky. Také bych si mohl postesknout, že kdyby byl stadion uzavřený a větší, tak světlo pohltí uzavřené tribuny a neletí tolik ven. Hlavně na nábřeží, které tak je osvětlováno.

Opusťme prostředí negativismu a přejděme k tomu, co se povedlo. Novinkou, která se chytila, se stala mobilní aplikace FK Pardubice. Jak je využívána?

Pracovali jsme na ni od samého začátku po návratu domů, tudíž jsme ji vyvíjeli půl roku. Vzal si to pod patronát jeden kolega, společně s ticketingovou společností. Momentálně se blížíme ke třem tisícům stažení aplikace. V tomto projektu spatřuji tři zásadní výhody. Fanoušek si může komfortně koupit lístek na zápas. Výrazným benefitem pro majitele permanentek je možnost vrátit permici do systému. Dostane zpět peníze ve formě kreditu, které může utratit v merchi (zboží) nebo v klubovém oblečení. Anebo ji může poskytnout kamarádovi. Připravujeme možnost objednat si klubový merch z fanshopu až na místo určení. V plánu ještě máme přes aplikaci donášku občerstvení na místo. V neposlední řadě nemusíte držet fyzicky kartu, což je v dnešní době výhodou.

Vlnu nadšení vyvolaly dresy, ve kterých vyběhli pardubičtí fotbalisté k derby.

Dresy byl nápad, který vzešel z marketingového oddělení. Musím říct, že i nám, jako vedení klubu, se líbily. Byly unikátní, protože na nich byl vyobrazen znak zápasu. Nyní jsou určeny k dražbě. Tuším, že při posledním utkání bude předán šek s částkou, která se vydraží. Charita je určitě součástí naší filozofie.

Není to návod na trvalejší změnu kombinace?

(pousměje se) Budeme pokračovat v červenobílé kombinaci, ale uvidíme, co bude na jaře. Není vyloučeno, že třeba vymyslíme něco nového. A třeba se může stát, že bude podobná jako proti Hradci. Máme španělského partnera, ale řešit vlastní design je také možné. Samozřejmě je to více nákladné.

Nestačí hrát jen s odchovanci

Dresy byly od prvopočátku určeny pro charitu. Sportovní kluby si finanční pomoci potřebným na tom mnohdy zakládají. Jak se k tomu stavíte v FK Pardubice?

Charita je určitě součástí naší filozofie. Není to nic pravidelného, ale samozřejmě marketingové i PR oddělení se o různých projektech baví a vymýšlí je. V jarní části jsme uvedli do života tleskátka. Doprovází nás i v nové sezoně. Prvotní úvaha, byla využít je pouze na začátku zápasu. Fanoušci si ale vezmou do ruky i v průběhu utkání. Je o ně značný zájem. Po zápase si je někdo odnese, někdo je vyhodí, někdo je nechá na tribuně. Takže jsme zavedli kontejnery, kam je mohou odložit. My je spočítáme a na konci sezony vyhodnotíme, kolik peněz věnujeme za každé tleskátko do nějakého smysluplného projektu. Marketingové oddělení to připraví tak, že si sami fanoušci budou moct říct, komu odevzdáme finanční dar.

Jedním z fanoušků musí být i předseda představenstva. Jak se vám jeví v letošní sezoně váš tým?

Musíme si uvědomit, že došlo k rozsáhlé obměně kádru. To však nemění nic na faktu, že jsem po jedenácti kolech čekal více bodů než devět. Když to vezmu zpětně, tak jsme klidně mohli získat o šest bodů více. Nemá cenu říkat a už je to takové klišé, že hrajeme zajímavý fotbal. A také, že máme mladé hráče. Z pozice majitele tím uspokojený nejsem. Určitě to mohlo být lepší.

Přitom jste před sezonou přilákali do Pardubic hráče především na přestupy. V posledním přestupovém okně jste získali další na hostování. Výsledek ale není růžový. No a v lize není čas na nějaké hájení, co vy na to?

Souhlasím s tím, že není čas. Proto se budeme muset po pečlivé analýze zamyslet nad tím, jestli hráči, kteří tady jsou, mají pro náš tým adekvátní výkonnost. Tohle ale je záležitost sportovního úseku.

V Pardubicích nebylo zvykem takto investovat do hráčského kádru. Je to tím, že jak se naskočí do rozjetého prvoligového vlaku, už z něj nejde vystoupit?

Je to jasný vzkaz našim fanouškům. Za poslední dva roky jsme utratili velmi slušné peníze v hráčských nákupech. Bohužel vloni jejich část, která mohla jít do sportu, jsme museli privátně investovat do stadionu. Přesto jsme to udrželi v nějakém přijatelném módu.

Hodně financí odčerpali hráči na hostování.

Dnes víme, že k tomu, abychom byli úspěšnější a pohybovali se minimálně v klidném středu tabulky, tak nestačí hrát jen s odchovanci. Je to sice ideální model, ale musíte sem přivést i kvalitní hráče z venku. Vesměs hotové. A pokud je tady hráč na hostování, tak musí být lepší než ti kmenoví. Tím se dá z krátkodobého hlediska zacelit potřeba daného postu. Posledním příkladem budiž Pablo Ortiz, když jsme na pozice stopera potřebovali dispozičně jiného hráče.

Kritici nevidí pod pokličku

Pardubice rozehrály čtvrtý rok v nejvyšší soutěži. Jaká je dlouhodobější strategie pro první tým?

S kolegy jsme se už bavili o nějakém výhledu, kam chceme náš klub posunout. Naše dva cíle, stadion a první liga, už byly splněny. Teď musíme jít dál. Vidíme, co liga po nás požaduje, abychom byli konkurenceschopní. Musíme ale investovat smysluplně. K tomu poslouží důkladná analýza, aby se eliminovaly chyby při případném výběru hráčů. Máme záměr pro další tři roky přivést nové hráče. Víme, na jakých postech nejsme tak silní v kramflecích. Věřím, že někdo přijde už v zimě a další v létě. Když bude potřeba, tak budeme kádr neustále doplňovat. Do budoucna bychom to ovšem rádi eliminovali, protože pro mě i kolegy je prioritou mít vlastní hráče.

Nový analytický tým rozebírá, sportovní úsek vybírá. Vy jenom platíte, nebo se také podílíte na nových tvářích?

Mělo by to být tak, že každý by měl dělat to, čemu nejlépe rozumí. Analytický tým je podpůrný prostředek pro stanovení a vytipování hráčů. Jedná se o skautingový tým, který využíváme. Ať už v něm máme vlastní lidi přímo z klubu nebo najaté externě. Sportovní úsek v čele se sportovním ředitelem Vítem Zavřelem se pak domlouvá na typologii daného hráče, jakou si představují. Pak přichází úloha moje a celého představenstva. Je totiž nutné řešit finanční stránku věci. Pochopitelně jsme informováni o tom, jak se jednání vyvíjejí. Ale abych říkal, že tady má být borec z Kolumbie nebo Ekvádoru to určitě. Mám to nastavené tak, že každý je zodpovědný za svoji sekci.

Až provozem na novém stadionem jste definitivně zapadli do prvoligové rodiny. Jaké jsou ohlasy na pardubický stánek od vašich kolegů z jiných klubů?

Věřím tomu, že jsme vnímaní dobře. Myslím si, že nám stadion pomáhá budovat si pozici stabilního účastníka první ligy. To je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější. Ať už se bavíme o infrastruktuře, řízení klubu a kvalitě kádru. To jsou tři faktory, které by nás měly dělat silným a respektovaným hráčem v první lize. Věřím, že tomu tak je. A za sebe mohu říct, že proto budu dělat maximum.

Všichni vaši soupeři jsou od fochu, takže vědí, jak je těžké vybudovat důstojný prvoligový stánek. Nikdo si na rozdíl od veřejnosti nedovolí kritizovat, viďte?

Přesně tak. Myslím si, že pokud nás někdo kritizuje, tak nevidí pod pokličku. Odborná veřejnost ví, o čem to je. Když se vrátím ke skládání kádru, na který se také snáší kritika, tak není ani mou ambicí mít mladé hráče ze Sparty, ze Slavie a donekonečna je tady nechat rozehrávat. Zatím je to bod nějaké vývojové etapy našeho klubu. Vzájemně si pomáháme. Přál bych si, abychom do budoucna měli své hráče a nebyli jsme na někom závislí. Pak vás to posouvá i v budování respektu u ostatních klubů. Už nechcete být ten, co si jen půjčuje hráče a s nimi hraje první ligu…