„Je to špatně vůči prezentaci klubu navenek. Neslučuje se to s profesionalitou hráčů ani agentů a vrhá to špatný stín na náš klub, protože my jsme jasně deklarovali Slavii, Spartě i Plzni, že jsme připraveni k jednání, ale v první řadě se musí bavit klub s klubem a až poté klub s hráčem. Sparta to dodržela, Plzeň to dodržela, ale Slavia ne," řekl k tomu pro server Salonky HK genrální manžer hradeckého klubu Richard Jukl.

TRENÉR POKRAČUJE

Během tohoto týdne v Hradci podepsal smlouvu zkušený trenér Miroslav Koubek, který ve městě pod Bílou věží prodloužil kotrakt o rok. Votroci skončí v letošní sezoně na výborném šestém místě. Nic na tom nezmění ani dnešní zápas v Mladé Boleslavi proti Plzní (19.00) a nedělní mač na Slovácku (17.00).