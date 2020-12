„Jsem moc šťastný, protože jsem si teď prošel těžkým, složitým obdobím. Ten gól beru jako zadostiučinění,“ uvedl fotbalista, který si dal zároveň nejlepší možný dárek ke svým devětadvacátým narozeninám, které oslavil právě v sobotu.

Vyhřezlá ploténka a následně zánět v chodidle. Kvůli zranění chyběl na fotbalových trávnících více než osm měsíců, během kterých si sáhl na dno. „Jsem vděčný všem lidem, kteří mi pomohli. Nikdy nezapomenu, že při mně stáli, protože to pro mě bylo opravdu těžké období,“ přiznal Radek Voltr, který je rád, že už je z nejhoršího venku.

„Jsem teď ve stavu, kdy mohu trénovat a hrát zápasy. Občas mě něco zabolí, ale jedná se o dozvuky, které k fotbalu patří. Jsou to věci, které mě nelimitují a nebrání mi soustředit se na fotbal,“ prozradil s jistou dávkou úlevy v hlase.

Po dlouhé době se znovu představil fanouškům už v předchozím zápase na půdě Brna, kde odehrál něco málo přes půlhodinu. Výkon podal možná až nečekaně dobrý. Trenéra Pavla Horvátha dokonce zaujal na tolik, že pro středočeské derby se mu rozhodl dát důvěru v základní sestavě. A Voltr se za to odvděčil tím nejlepším možným způsobem.

Svým devátým prvoligovým gólem (ve všech soutěžích jich má na kontě dohromady 64 pozn. red.). „Někdo tam přede mnou hlavičkoval a já jsem počítal s tím, že míč může propadnout, případně ho brankář vyrazit. Snažil jsem se tedy dostat před stopera, pak jsem si ho trochu podržel na zádech, šel jsem do skluzu a bylo štěstí, že jsem na míč dosáhl,“ popsal gólový moment z 64. minuty utkání, který v té době znamenal vyrovnání na 1:1. „Tohle je už takový můj klasický gól. Já hezké góly prostě nedávám,“ doplnil s úsměvem příbramský fotbalista, který tím odstartoval tříbodový obrat.

Nepřísluší mi hodnotit, co bylo předtím

Došlo tak na nedávná slova trenéra Horvátha o tom, že bude pro mužstvo bude velkým přínosem. Ostatně bylo to vidět už v Brně a utkání s Mladou Boleslaví to jen potvrdilo. Voltr přinesl do hry Příbrami sobě typické atributy – důraz, bojovnost, srdce. A to nese ovoce.

„Nechci hodnotit, co bylo předtím, to mi ani nepřísluší. Tohle jsou ale určitě věci, na kterých musíme stavět. Když jsme to v zápase s Mladou Boleslaví ukázali, tak podle mě přišla i určitá fotbalová kvalita, načež jsme soupeře jednoznačně přehráli,“ podotkl fotbalista.

Důkazem přínosu Radka Voltra je, že Příbramští s neúnavným dříčem v sestavě zatím neprohráli. Ve dvou posledních zápasech uhráli čtyři body a se ziskem pěti bodů se v tabulce dotáhli na sedmnáctou Opavu i šestnáctou brněnskou Zbrojovku. „Jsme v situaci, kdy každý zápas je pro nás klíčový. Do každého jdeme s tím, že chceme vyhrát. Čtyři body z posledních dvou utkání jsou skvělé. Už ten bod v Brně byl pro nás velmi důležitý. Tuhle výhru, podobně jako předvedený výkon, pak lze brát jako další psychickou vzpruhu a impuls do další práce,“ poznamenal Voltr, který je bezesporu jedním z hlavních lídrů mužstva.

U Litavky si tak momentálně mohou gratulovat, že nad ním nezlomili hůl…