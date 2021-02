Sparta podle Vrby: Styl podobný Plzni a Dočkal zpátky na výsluní?

Několikrát to bylo na spadnutí. Zároveň se to zdálo jako jedna z nejméně očekávaných událostí v českém fotbale. Ale stalo se. Pavel Vrba, architekt plzeňského rozletu, je trenérem pražské Sparty. Dnes jde poprvé do bitvy - rudí hrají od 18.30 hodin v Olomouci.

Pavel Vrba | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Plzeň kdysi sebrala Letenským výsadní roli v tuzemských poměrech. Pošlapala hrdost Sparty - a to s hráči, které z pyšného pražského klubu vykopli. Pavel Vrba v tom měl zásadní roli. Dal dohromady Pavla Horvátha, Davida Limberského, Daniela Koláře či Milana Petrželu… Byly z toho tři mistrovské tituly i opakovaná účast v přebohaté Lize mistrů. Teď má něco podobného zvládnout s vrávorajícím obrem z Letné. Nejdřív vtípky, naposledy kritika. Spartě nerozumím, řekl Vrba nedávno Přečíst článek › Reálně hraje o druhé místo v lize, Slavia je jiný svět. I o stříbro ale bude boj. „Musíme začít vítězit,“ ví dobře, že musí ihned sbírat body, protože Jablonec vedený stále akčnějším koučem Petrem Radou a nenasytným majitelem Miroslavem Peltou bude kousat. Navíc je tu rozjeté Slovácko… A Sparta rozhodně nepůsobí dojmem, že by nad nimi měla navrch. Aby se situace změnila, Vrba dozajista zasáhne do zvyků, chování i stylu hry týmu. Ten je pro něj zásadní - a bude se výrazně lišit od představ předchozího trenéra Václav Kotala. Styl jako v Plzni Ten vsázel vzadu na tři stopery, styl, jímž uhranul svět například Juventus Turín. Jenže Kotalova Sparta s ním začala být čitelná i proto, že mu pro něj scházeli dva zásadní hráči na kraj hřiště. Anglicky je takový borec nazýván wingback. To značí, že musí zvládat práci v obraně i v útoku, ovládnout prostor kolem lajny. Především na levé straně, kde opakovaně nastupoval Matěj Hanousek to Spartě drhnulo. Tohle se nedělá. Fanoušci Plzně říkají: Vrba uvadl. Bude se pálit vrba? Přečíst článek › Vrba (na 99 procent) postaví čtyři klasické obránce, před ně dva defenzivní záložníky (takové spojky hry), před ně tři útočné středopolaře (dvě rychlá křídla a „chytrý“ podhrot) a nad ně jednoho útočníka. Takhle hrál v Plzni, to je jeho mantra. „Konkrétní principy způsobu hry úplně nepopíšu, protože už v neděli nás čeká zápas. Na tréninku ale nacvičujeme věci, co chceme hrát. Věřím, že v zápasech, které nás čekají, se už některé ukážou,“ říkal na inaugurační tiskové konferenci. Co se dá ještě čekat? I když kouč tvrdil, že „ve Spartě ale nikdo nemá pozici, aby se řeklo, že bude vždy stoprocentně hrát“, v sestavě by neměl chybět Bořek Dočkal. Kapitán poslední dvě utkání začínal mezi náhradníky - a viditelně se mu to nelíbilo. V Olomouci si pro sebe vezme místo podhrotu, kde bude mít volnost pro ofenzivní manévry. Za sebou by totiž měl mít dva poctivce Ladislava Krejčího mladšího a Davida Pavelku. To by mu mělo sedět. Šádek o Vrbovi ve Spartě: Takový je fotbalový život. Strom tady pořád stojí Přečíst článek › „S Bořkem jsme spolu mluvili. Ví, co chci. Věřím, že bude pro mužstvo stále důležitým hráčem,“ naznačil Vrba. Uvidí se, jak Vrba naloží s mladíky. Krejčí mladší by měl mít místo jisté, Adam Karabec začne podle všeho na střídačce. Stoper Martin Vitík, kometa posledních kol, by při nynějším zdravotním stavu kádru měl být na hřišti. Proč se to řeší? V Plzni trenér totiž výrazně sázel na zkušenost. Je však pravda, že neměl takový výběr talentů jako v nynějším angažmá. V tom je Sparta jiná. Výsledky má však mít Vrba stejné. Tedy špičkové.