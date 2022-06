S drobnou poznámkou přišel na čtvrteční tiskové konferenci PR manažer klubu Richard Šíma, když směrem k Vrbovi padly dotazy na zveřejněný krátký snímek. „Chtěl bych doplnit, že se někomu vloudila chybička, protože není dobře rozumět, co Pavel říká. On si řekl o Plzeň, poté si uvědomí, že ne, a tak vezme jednoho Radka (Radegast). Jenže ono to zní jako vodku,“ upřesnil Šíma.

„Já měl už osmé pivo, proto mi bylo špatně rozumět,“ zasmál se Pavel Vrba. „Vodka by byla v Machačkale,“ pokračoval.

O co šlo? Vrba po příjezdu do Ostravy ještě na hlavním nádraží zamíří do hospody, kde chtěl nejprve Plzeň, jenže vzápětí si to rozmyslí a vybere si právě Radegast. V autě při odjezdu chce pořádnou hudbu, načež mu z rádia zní Pražský výběr a singl „Pražákům, těm je hej“. Zkušený kouč je upozorněn, že tady je v Ostravě a místo Michaela Kocába začne hrát Jaromír Nohavica.

„Já to netočil, to točili tady pánové,“ ukázal Vrba právě na Šímu a jeho kolegy. „Já byl jen kompars,“ dodal v dobré náladě.

Přiznal, že podobné „intro“ bylo jeho hereckou premiérou. „Nevzpomínám si, že bych vyloženě takový vstup na internetu měl. Je to hlavně pro fanoušky a pro lidi, kteří fandí Baníku. Pokud to mělo úspěch, jsem rád, ale to gratulujte někomu jinému. Já tam byl jen do počtu,“ opakoval. „Kam mě postavili, tam jsem šel. Já tohle zažil poprvé a bylo to příjemné,“ podotkl vzápětí Pavel Vrba.

VÝSTAVA? KLUB S VELKOU HISTORIÍ

Přesun do Ostravy však neznamená, že by na oblíbené pivo ze západu Čech zanevřel. „Naštěstí mám doopravdy známé v pivovaru, kteří sem tam po mě hodí nějakou Plzeň, mám dostatek zásob plzeňského piva. Možná přesedlám na Radegast, nevím. Třeba mě pozvou do pivovaru a nějakého sládka tam oslovím,“ smál se osmapadesátiletý kouč.

Prostředí výstavy Baník Expo ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic si užíval. „Je z ní poznat, že jde o historii top klubu,“ prohlásil. „Vidíte tady, že klub má úžasnou historii, úžasné hráče a trenéry a další lidi, kteří v něm pracovali a zasloužili se o to, kde ten klub dnes je. Se svými plusy i minusy,“ povídal uznale.

„Já věřím, že sem časem přibudou vzpomínky ona další úspěchy, účasti v pohárech, jako ty, které tady vidím, když se třeba dívám na fotky trenéra Hadamczika,“ zasnil se Pavel Vrba.

I on sám se na nadcházející sezonu těší. Stejně jako na 13. července, kdy se Baník v rámci oslav stav let střetne na městském stadionu s Celticem Glasgow.

„Přijede mužstvo, které v Evropě pravidelně hraje poháry, přijede soupeř, který nás prověří, který má jméno. Je to úžasná pozvánka před ligou. Fanoušci se mají na co těšit,“ měl jasno Vrba, o jehož pozitivním rozpoložení svědčila odpověď na otázku jednoho z žurnalistů, kdo by byl jeho vysněný soupeř pro takové utkání.

„Přerov,“ vypálil Pavel Vrba s úsměvem.