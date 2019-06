Někteří hráči zatím chyběli kvůli nedávným reprezentačním povinnostem. „Herc se zapojí v průběhu příštího týdne, protože odehrál pouze jeden reprezentační zápas. Ostatní se budou hlásit po utkání v Liptovském Mikuláši před odjezdem na soustředění do Rakouska, aby také měli dvoutýdenní dovolenou. Ale mají individuální plán,“ řekl novinářům trenér Viktorie Pavel Vrba.

Do přípravy se zpožděním naskočí Herc, Bucha, Šulc, Janošek, Hrošovský, Kozáčik, Kopic a Brabec. Později začne také Tomáš Hájek, který měl s Mladou Boleslaví delší sezonu.

Naopak se již k mužstvu připojily posily Adam Hloušek, Lukáš Kalvach a Ondřej Mihálik. „Kalvach je defenzivní záložník, jenž dokáže zrychlit hru a hrát pozičně velice dobře. Připravujeme se i na případný odchod Hrošovského. Mihálik a Hloušek jsou krajní hráči a na těchto postech potřebujeme zvýraznit konkurenci, abychom zlepšili ofenzivu. Herc je středový záložník - desítka, osmička. Jde o ofenzivního fotbalistu, který nám v závěru soutěže možná chyběl,“ okomentoval Vrba nové akvizice.

Posily se zkušenostmi ze zahraničí

Podle kouče se podařilo tým velice dobře doplnit. „Některé posily mají i zkušenosti ze zahraničí. Kádr jsme doplnili tak, abychom byli v tabulce co nejvýše,“ doplnil Vrba s tím, že někteří hráči klub budou muset kvůli přetlaku opustit.

Příchody dalších hráčů už neočekává. „Pokud mužstvo zůstane v tomto složení, tak je to konečná. Pokud by někdo odešel do zahraničí, může se stát, že bychom možná ještě hledali nějaké řešení,“ vysvětlil Pavel Vrba.

V přípravě odehraje Viktoria Plzeň šest zápasů. V Luční ulici se utká s Domažlicemi (15. června) a se Sokolovem (19. června). 22. června ji čeká přípravný duel v Liptovském Mikuláši. Od 26. června do 5. července bude na soustředění v rakouském Westendorfu.

Do nového soutěžního ročníku vstoupí Viktoria o víkendu 12. – 13. července. V červenci ji čeká i 2. Předkolo Ligy mistrů, v němž se utká buď s Basilejí, nebo Olympiakosem Pireus. Los se uskuteční 19. června v Nyonu.

Příchody: Kalvach (Olomouc), Hloušek (Legia Varšava), Šiman (návrat z hostování v Táborsku), Hájek a Bucha (návrat z hostování v Mladé Boleslavi), Herc (dvouleté hostování z Wolverhamptonu), Mihálik (hostování z AZ Alkmaar), Janošek (návrat z hostování ve Slovácku), Šulc (návrat z hostování v Jihlavě), Štursa (juniorka)

Odchody: Bakoš a Kolář (konec kariéry), Provod (zůstává v Č. Budějovicích)

Řeší se: Pfeifer (hostoval v Táborsku), Poznar (hostoval ve Zlíně), Piroch (hostoval v Pardubicích), Suchan (hostoval v Karviné).