Zatímco jejich největší rivalové, pražská Sparta i Slavia, zahájí letní přípravu až v pondělí, fotbalisté Viktorie Plzeň už budou mít v té chvíli za sebou týden letního drilu. A také první testovací zápas s Domažlicemi.

Pavel Vrba | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Přiznám se, že já ani nevím, kdy začíná konkurence. Ani mě to nezajímá. My se chceme připravit na novou sezonu, bereme to vážně. Rádi bychom zase hráli o co nejvyšší příčky. A pro klub je důležité, abychom v létě uspěli v předkolech pohárů,“ prohlásil plzeňský kouč Pavel Vrba na startu přípravy.