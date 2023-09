/ROZHOVOR/ Souboje s bývalými kluby jej začínají děsit. Trenérovi fotbalistů Zlína Pavlu Vrbovi po domácím výprasku s Plzní (1:7) pořádně zhořkl i návrat do Ostravy, kde se v sobotu objevil poprvé po svém konci v Baníku loni na podzim. Ševci podlehli moravskému rivalovi 1:5 a dál zůstávají poslední.

Pochod fanoušků Baníku (23. září 2023). | Video: David Hekele

„Pro mě jsou to dvě rány, prohráli jsme ale zaslouženě. Je otázka, jestli výsledek odpovídá hře, ale naše defenziva je doopravdy špatná. Plzeň i Baník toho dokázaly využít a trestaly nás,“ říká smutně Vrba.

Vydrží na Letné do konce podzimu?

Jak vnímáte svoji pozici?

Situace je složitá. To je spíš otázka pro vedení klubu. Výsledky nejsou, vedení klubu musí rozhodnout, co se bude nebo nebude dít. Já bych taky rád trénoval třeba nějaké jiné hráče a jiné dovedl, ale vycházím z toho, jaké máme možnosti a jací hráči ve Zlíně jsou. To je realita. Pokud se vedení klubu rozhodne, že chce něco změnit a bude to o mně, tak se rozhodne a bude to vyřešeno. Já s tím zase tak velký problém nemám. Že bych kvůli tomu plakal, to určitě ne.

Kubala už pálí i v Baníku: Věděl jsem, že se prosadím. V kabině slyšel narážky

Zažil jste někdy v kariéře dvanáct inkasovaných gólů za dva zápasy?

Možná řeknu blbou věc, ale musím. Vzpomínám si na můj první start v Baníku, kdy jsem naskočil jako hlavní trenér a hned jsem tuším dostal 0:7. Nevím, kolik byl ten druhý zápas, ten jsme možná vyhráli, ale není to moje první takové utkání. Je otázka, proč dostáváme tolik gólů. Důvod je jednoduchý - naše nedisciplinovanost a bránění. My góly dostávat budeme, protože když soupeři budeme nechávat tolik prostoru, bude to špatné.

Co s tím?

Přiznám se, že situace je pro nás hodně složitá. Plzeň i Baník byli soupeři, kteří nás převyšovali. Na to mužstvo momentálně nemáme. Ale čekají nás doma jiné zápasy, jako byl třeba ten s Teplicemi. V nich se ukáže, jestli máme na to, abychom byli v lize. Takovéto zápasy musíme zvládnout. Spousta mužstev bude prohrávat se Slavií, s Baníkem, se Spartou. Bude se rozhodovat ve vzájemných zápasech čtyř pěti namočených mužstev, jak kdo uspěje a kolik uhraje bodů. Liga se rozdělí na kvalitu a mužstva, co budou hrát o záchranu. Tak to je. Každý má nějaké možnosti.

Rakovan musí pomoct

Čím to je, že dostáváte tolik branek?

Je to problém celého mužstva, ne jen obránců. Na vině jsou i středoví hráči nebo útočníci. Pokud se někdo nezachytává s hráči soupeře, kteří zezadu podporují útočnou fázi, tak z toho vznikají přečíslení a situace, co Baník měl. Soupeř se kolmými přihrávkami jednoduše dostával za obranu a pak to dohrával. Naše obranná fáze byla už od vrchu špatná. Baník hrál dobře a v útočné fázi byl nad naše síly.

Takže jeden hráč něco vypustí a už se to sype?

Tak to bývá ve fotbale… Pokud jeden hráč něco vypustí, pyká za to celé mužstvo. Nám se stávalo, že někteří hráči nebránili úplně důsledně a pak už to Baník svoji kvalitou a množstvím hráčů v útočné fázi dokázal využít.

Nevraživost v derby: Bude to válka, vzkazují sparťané. Slavia věří v sílu Edenu

Je problém v šířce kádru?

Nechci se bavit o širokém kádru, ale je pravda, že když jsem viděl, kdo tady v Ostravě sedí na lavičce, tak si myslím, že takových pět hráčů by ve Zlíně hrálo v základu. Baník má výhodu, že kádr má momentálně silný a hlavně do ofenzivy má hodně zajímavé hráče. To je jeho obrovská výhoda. I když vystřídají, tak nepolevují. Ti, co jdou na hřiště, chtějí dokázat, že tam patří a chtějí hrát další zápas. Baník má mimořádné hráče.

Bude těžké psychicky zvednout brankáře Rakovana?

Je to složité. Víte, že Dostál má po derby na Slovácku odražené ledviny. Byl na vyšetření, doba léčení je střednědobá. Prostor nechat Rakyho odfrknout není. Musí nám pomoct v dalších zápasech.

Ale po Simerského vyrovnání jste oživily šanci na body, že?

Je pravda, že jsme trošku zvedli hlavu, bohužel jsme brzy dostali třetí gól a ten si myslím, že nás srazil. Už jsme se nedokázali vůbec zvednout. Už jsme ani nebyli nebezpeční. Baník kontroloval utkání, pak ještě přidal další góly a zaslouženě vyhrál.