„Byť někteří psali spoustu věcí, které nebyly pravda – třeba že jsme se nemohli domluvit – bylo to jednoduché. S majitelem jsme byli rychle domluveni. Snadné. A možná je to dobře,“ řekl Vrba.

Při příchodu do Baníku jste natočil nápadité video…

Já to netočil, to točili tady pánové.

Ale zahrál jste si v něm…

Tak zahrál, byl jsem tam kompars.

Sadílek už se připravuje se Spartou. Slavia pustila Tijaniho do mistrovské Plzně

Už jste si někdy takové „intro“ vyzkoušel?

Nevzpomínám si, že bych vyloženě takový vstup na internetu měl jako v Baníku. Je to hlavně pro fanoušky a pro lidi, co fandí Baníku. Pokud to mělo úspěch, jsem rád, ale to gratulujte někomu jinému. Já tam byl jen do počtu. Kam mě postavili, tam jsem šel. Já tohle zažil poprvé a bylo to příjemné.

Plzeň už jste si od té doby dal?

Mám naštěstí doopravdy známé v Plzni, i v pivovaru, kteří sem tam po mě hodí nějakou Plzeň, mám dostatek zásob plzeňského piva. Možná přesedlám na Radegast, nevím. Třeba mě pozvou do nošovického pivovaru a nějakého sládka tam oslovím. (směje se)

Vaše žena asi byla ráda, že při angažmá v Ostravě budete mít práci blíž a můžete se vracet domů, že?

Manželka mi do fotbalu moc nekecá. (směje se) Proto rozhodnutí bylo víceméně na mě. Já to bral spíše pro sebe, že se vracím někam, kde jsem zažil úžasnou atmosféru, krásné roky a možná Baníku něco dlužím. Proto to bylo lehké, i domluva s majitelem. Žádné smlouvání, bylo to hned a asi to tak mělo být.

Za sedm měsíců z Brna do Slavie. Rodiče mě naštěstí drží dole, usmívá se Fila

Když nebereme vaše trenérské začátky v Baníku, jste poprvé hlavním trenérem na Moravě. Bude ten tlak menší?

Čtyři zápasy jsem odkoučoval v Baníku jako hlavní trenér. Ale nemyslím si, že by ten tlak byl menší. Vím, jací jsou fanoušci Baníku, zažil jsem to tady, když jsem spolupracoval s Erichem Cviertnou a Frantou Komňackým. Nároky jsou mimořádné. Na druhé straně pokud se mužstvu daří, tak fanoušci to vrací. Věřím, že to tak bude, že pomůžou. Když si vzpomenu na tu sezonu, tak jsme nehráli ve dvanácti, ale ve třinácti lidech, protože fanoušci byli úžasní. Přijet na Bazaly bylo pro každého soupeře těžké. Úžasná atmosféra.

Teď ale budete doma na Městském stadionu ve Vítkovicích. Jak to vnímáte?

Jsem především rád, že se povedlo domluvit, že můžeme trénovat na Bazalech a nemusíme tolik cestovat, jak to bylo v minulosti. To je moc fajn a jsem nadšený z toho, že se našla společná řeč s vedením města a lidmi, kteří to mají na starost. Za to bych chtěl poděkovat, protože je to součást toho, abychom byli úspěšní. Když budou všichni držet s Baníkem, tak to prospěje všem. Jak klubu, tak městu. Bazaly jsou jiné, je to na jiné úrovni.

Změnily se.

Strašně moc. Pamatuji dole ještě pokoje pro dorostence a hráče A-mužstva, kteří tam přebývali. Byla tam tělocvična i restaurace Gól. Je to obrovská změna, je to na jiné úrovni. Ten stadion je nyní připravený na to, že pokud tam budeme trénovat a já doufám, že budeme co nejvíce, na to, abychom měli nejlepší ligový servis.

Sestup Wisly? Hlídala nás policie, vzpomíná Frydrych. Na Vrbu v Baníku se těší

Na očekávání fanoušků to ale nic nemění. Jste připraven, že jste možná posledním dílem mozaiky, aby Baník prorazil a dostal se do evropských pohárů?

Určitě nejsem posledním dílem v mozaice, těch dílů musí být strašně moc, aby si to sedlo a fungovalo to. Myslím si, že první díl byl majitel, který klub po předchozím období stabilizoval a Baník je brán jako silné mužstvo. Kádr se obměňuje do kvality tím, že klub funguje. Hráči zde chtějí jít, protože vědí, že klub má nějaký směr. A pokud se mi jako trenérovi to podaří posunout na hřišti ještě dál, i když si myslím, že Galásek tu odvedl dobrou práci a nebyla to špatná sezona, tak to bude jen dobře. Myslím, že správných kroků zde bylo uděláno v poslední době spousta a věřím, že se dostávám do klubu, který funguje. Pro úspěch udělám maximum.

Váš příchod vzbudil mezi fanoušky pozitivní ohlasy. Cítíte to tak, že ve vašem případě budou trpělivější, že vás při prvních neúspěchu nebudou odvolávat skandováním „Vrba ven“?

Řeknu vám, jak to je. Je to vždy o výsledcích, fandové vás budou držet, když budete mít výsledky. Když nebudeme první ale třetí, tak si nebudou stěžovat. Když budeme desátí, nebo dvanáctí, tak to tak nebude. Víme, že Baník chce hrát o nejvyšší příčky, dostat se tam, kde historicky patří. A kdyby to tak nebylo, tak bych tu možná ani nebyl. Doufám, že se to podaří.

Návrat do Sparty. Bývalý reprezentant Sivok bude na Letné sportovním manažerem

Asi jste byl na dovolené, ale stačili vás lidé přivítat i na ulici v Ostravě?

Na dovolené jsem nebyl, ale byl jsem doma v Přerově. Po Ostravě jsem moc nechodil. Řeknu to jinak. Přišel jsem na Bazaly, kde jsem potkal spoustu známých tváří. Co se týká lidí, kteří se tam starají o fotbal, se toho na Bazalech zase tolik nezměnilo, takže jsem spoustu z nich ještě poznával. Nebavím se o sekretariátu, tam neznám nikoho. Cítil jsme se velice příjemně.

Přitom na konci jara jste vypadal unaveně, nespokojeně. Sám říkáte, že se o konci ve Spartě napsalo dost nepravd, pojďte je poupravit. A s jakou energií přicházíte do Baníku?

Nebudu se vyjadřovat k pravdám nebo nepravdám, to jsou spíš spekulace a spousta věcí mě pobavila. Sice jsem nad tím kroutil hlavou, ale nemá cenu se k těmto věcem vracet. A že jsem vypadal unaveně? To jsem vypadal, protože už jsem z toho doopravdy unavený byl. Ale na druhé straně, všechno je o výsledcích. Pokud je máte dobré, tak se usmíváte, jste spokojený. Pokud výsledky nejsou podle vašich představ a podle představ klubu, tak potom to trošku na vás padá. Možná to bylo zapříčiněno i tím, co jsem zažil. Ale teď se k tomu nechci moc vyjadřovat, možná za půl roku, až budu mít trošku čistší hlavu. V dané chvíli nemám důvod se k tomu vyjadřovat.

Spartu budete potkávat jakou soupeře, co říkáte na příchod trenéra Priskeho na Letnou?

Je to rozhodnutí majitele klubu, jak si vybírá trenéry, to je spíš otázka na někoho jiného.

Sestup, titul, přestup. Chci být zase mistr, hlásí brazilská posila Slavie

Vašimi asistenty budou David Oulehla a Jan Baránek. Jak jste dospěl ke skladbě realizačního týmu?

Bylo to hrozně jednoduché. Kromě Oulehly, který přišel nový, zůstal realizační tým stejný. Jak jsem řekl, minulá sezona byla velice dobrá, realizační tým tady fungoval dobře, jinak by se tak dobré výsledky neuhrály. Nebyl důvod, proč bych ho měl nějak výrazně měnit, zasahovat.

A zrovna Davida Oulehlu jste si vybral proč?

Rozhodovalo se o asistentech, padlo i jméno pana Oulehly. Je zajímavý fotbalový odborník, má něco i za sebou, co se týká trenérské praxe. Volba byla jednoduchá. Nikdy jsem s ním nepracoval, ale když spolu sedíme, bavíme se o fotbale podobně. V praxi se budeme poznávat víc.

A co soudíte o aktuální podobě kádru?

Určitě jednáme o změnách, už máme domluvené některé hráče, ale to otevřeme až na prvním tréninku, kdy to bude uděláno do konce. Sami víte, že když se hodně mluví, není to ku prospěchu a většinou se pak spousta věcí zadrhne. Proto to nechceme říkat naplno. Nicméně něco už možná víte. Určitě chceme kádr posílit, vypadá to, že nikdo neodejde, což je důležité, aby byla stabilizace kádru, který ale v sezoně prokázal svou kvalitu. Pokud se chceme posouvat, tak jsem rád, že tak někteří hráči by ho měli doplnit. Doufám, že se Baník posune ještě o kousek výš.

Bah podepsal v Benfice. Slavia se napakuje, za přestup Dána obdrží 200 milionů

První posilou byl Michal Frydrych. Už jste spolu komunikovali? Je to stoper podle vašich představ?

Mám představu takovou, že hráči, kteří přijdou, musí do Baníku chtít. Ve spoustě klubech tam hráči jdou jen proto, že tam jdou. Tady chci, aby vazby ke klubu byly větší, a to Frýďas podle mého názoru splňuje. To je dobře. Už jsem s ním komunikoval a myslím, že i on se na to angažmá těší.

Vazby na Baník má i David Lischka, který ale pod vámi ve Spartě nenastupoval…

On to měl ve Spartě těžší, teď si vytvořil silnou pozici v Baníku, hrával pravidelně a dobře. Budu jen rád, když svou pozici potvrdí.

Řekl jste, že nikdo zřejmě neodejde. Platí to i o útočníkovi Ladislavu Almásim? Je to pro vás důležité?

Určitě ano. Vím, že probíhala nějaká jednání, i když ke mně se nedostalo všechny informace. Teď mám informaci takovou, že by měl zůstat, což je pro ofenzivu Baníku strašně důležité.

Tělo řeklo, že je čas skončit. Rozhodčí Franěk po 25 letech odložil píšťalku

V týmu je také brankář Jan Laštůvka, kterého znáte z mistrovské sezony, Jana Baránka zase znáte z Plzně. Budou vaší prodlouženou rukou?

Bary už měl v Plzni zdravotní problémy, víceméně končil, ale Laštyho jsem tady zažil. Přestoupil z Karviné do Baníku, pomohl nám k titulu. Jinak už ty hráče neznám, jsou to většinou mladší kategorie. (usmívá se) Některé jsem potkal v jiných týmech. Budu s těmito hráči chtít se bavit, budu chtít i jejich zkušenosti z Baníku využít. Lašty toho zažil strašně moc, může mi v některých věcech pomoct. A nebráním se, abychom spolu takhle komunikovali. Jsem rád, že tady je. Je to člověk, se kterým jsme si vždy dokázali říct o fotbale spoustu věcí. Doufám, že to bude pokračovat.

Fotbalový trenér Josef Csaplár se vyjádřil, že byste v Baníku neměl být jen kouč, ale přibrat si i roli sportovního manažera. Máte takové ambice?

Pan Csaplár má dobrý přehled o fotbale a vidí ho dneska spíš jako manažer, než trenér. V Anglii je tahle funkce jiná, vím, že se mu takový model řízení klubu líbí. Já se trošku víc cítím na hřišti, je tady dostatek zkušených manažerů a lidí v klubu, co práci udělají. Souhlasím s Pepou, že je spousta věcí, do kterých musíte zasahovat, nebo byste k nim měl být přizvaný, abyste do nich mohl zasahovat. O tom se lidmi tady bavit budeme, ale že bych chtěl být jenom v bílé košili celý týden, to se mi ještě nechce.

Odměna za životní sezonu. Kanonýr Jurečka přestoupil ze Slovácka do Slavie

Vedení Baníku si přeje, aby se v áčku objevovali mladí.

Myslím, že Baník je klub, kde hráli odchovanci, který dával prostor hráči, jež prošli akademií. Někdy to bylo více, jindy méně. Bylo to i o kvalitě těch odchovanců. Já si myslím, že v Česku je to ta nejsprávnější cesta. A je jedno, zda to děláte tam, nebo tam.

Jsou tu šikovní mladí? Půjdete touto cestou i vy?

Jsou, ukazují to v béčku, ale musí prokázat kvalitu. Nemůžeme se zaměřit jen na odchovance. Vše má své limity. Vzpomínám na období kolem roku 2004, kdy tu hráli odchovanci jako Pavel Besta, Matušovič, Lašty, Bystroň, Mario Lička. Když se podíváte na mistrovskou sestavu, tak půlka možná byli odchovanci Baníku, což se nestává často. Kromě Sparty, která to měla v minulém roce stejné. Je to správná cesta, ale musí se to doplnit zkušenými jako byli Heniz, Látal, Čížek, Bolf, kteří tomu dávají nadstavbu. Když to všechno sedne a klapne, najednou se hraje o titul.

Je vašim cílem jednou s Baníkem dosáhnout na titul?

(usměje se) Myslím si, že bychom si měli takhle na začátku sezony dávat postupné cíle. Baník letos nezklamal, postoupil do šestky, což je úspěch. Já na to chci navázat, to by měl být první krok. Chci postoupit do šestky a pak se můžeme bavit o dalších cílech. Po základní části, když dopadne dobře, si můžeme říct víc.

Půlmiliardový přestup z ligy. Hložek odešel za Schickem do Leverkusenu

A již zmíněná Evropa, kde byl Baník naposledy v roce 2011?

Na to vzpomínám dost smutně, protože když se uhrál titul, tak mě nebyla prodloužena smlouva. Nerad na to vzpomínám, protože mě k tomu tehdejší vedení nepustilo. Takže doufám, že to třeba zažiji s novým vedením.

Ale nebudete mít tak nabitý program. Bude to výhoda?

Výhoda to je. Přiznejme si, že mužstva, která hrají evropské poháry, hlavně kvalifikace. Třeba ve čtvrtek někde v Portugalsku, v neděli v Ostravě. To je pak hodně složité. Jednou jsem to zažil s Plzní. Z toho pohledu je týdenní cyklus lepší. Na druhé straně, já bych chtěl s Ostravou zažít i ten složitější cyklus. Asi tak.

Co z vašeho pohledu Baníku v minulosti chybělo na špičku?

Baník si hlavně prošel složitým obdobím. Po roce 2004, kdy se uhrál titul, byla tu euforie, a vypadalo to, že se nemůže nic stát, tak si klub prošel léty, které nebyly podle představ majitelů i fanoušků. Naštěstí se to obrátilo, a Baník se pomalu šplhá na pozice, kde by měl být. Snad to potrvá delší dobu, ne tak krátce, jako tehdy. Pád byl rychlý. Postupné kroky jsou důležitější, má to nějaká pravidla, aby se na to mohlo navazovat v dalších letech. Teď je klub stabilizovaný a jde touto cestou. Doufám, že to bude v pořádku.

Zahraniční trenéři v české fotbalové lize? Nebezpečný experiment

V minulých letech Baník nedokázal porážet elitní týmy jako Plzeň, Spartu a Slavii. Analyzoval jste si, proč?

Neporážel, ale na druhé straně minulý ročník tady někomu hodně zkomplikoval, když byl plný stadion. A to bych chtěl dokázat. Aby fanoušci chodili v takovém počtu, jako v roce 2004, plnili stadion, byli spokojeni s tím, jak Baník doma hraje. To na začátek. A samozřejmě, aby favoritům, kteří sem přijíždí a hrají o titul, to překazil. Tyto zápasy klub posilují, tým se posouvá. Pokud se to podaří naplnit a ještě uhrajeme výsledky s top mančafty, tak to je cesta, kterou Baník má jít. Vše se ale rozhodne na hřišti. Jen bych touto cestou chtěl fanoušky poprosit, aby vytvořili atmosféru, jakou jsem tu před lety zažil. Bylo by to úžasné.

Baník slaví sto let, jedním z vašich prvních zápasů v roli trenéra bude ten proti Celticu. Jak vám to zní a jak se těšíte?

Těším se nejenom já, ale všichni fanoušci Baníku. Přijede mužstvo, které v Evropě pravidelně hraje poháry, přijede soupeř, který nás prověří, který má jméno. Je to úžasná pozvánka před ligou. Fanoušci se mají na co těšit.

A kdybyste vy měl si vybrat vysněného soupeře na podobný zápas, kdo by to byl?

Přerov. (usměje se)