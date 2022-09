Po zápase si ale bodu, desátého v sezoně, vážil. „Já si myslím, že jsme ukázali charakter. To, co bychom chtěli fanouškům ukazovat. Samozřejmě do kvality jsme toho tolik nepředvedli, mohli jsme toho v předfinální fázi udělat mnohem víc. Dostat se do zajímavějších situací,“ přiznal Pavel Vrba.

„Na druhé straně si bodu cením, protože Sparta udělala vše pro to, aby vyhrála,“ dodal osmapadesátiletý kouč Baníku.

VIDEO: Ohnivé peklo na Letné vytvořili fanoušci Baníku, zaplnili svůj sektor

Vyrovnali jste hned po poločase. Byl to z vaší strany apel na mužstvo, aby hned od úvodu do Sparty vletělo?

To je spekulace, nechci říct, že jsme mínili dát gól hned v první minutě. (usmívá se) Prostě to vyšlo, dali jsme ho a pak si myslím, že jsme zápas v defenzivě kontrolovali. Bohužel mě mrzí, že jsme ve finální fázi nebyli přesnější. S bodem ze Sparty jsem spokojený, je to určitá nadstavba, mě ale mrzí domácí zápasy.

Nechyběla vám ale větší aktivita Baníku směrem dopředu?

Tak Sparta toho předvedla mnohem víc, že jo. Nebo vlastně oni také ne. Hm… Hráli jsme doma, nebo venku? Hráli jsme se Spartou, nebo s Vlašimí? Se Spartou. Tak to nebylo tak špatné.

Sám jste ale mluvil o předfinální fázi, která nefugovala…

Samozřejmě když se budeme bavit o naši předfinální fázi, tak mrzelo mě, že jsme několikrát šli do brejkových situací, ale nedohráli jsme je. To, co jsem ukazoval hráčům, když tady hrál Zlín, který se dostal minimálně do tří gólových příležitostí. Pro Zlín bohužel s nulovým efektem. Mě mrzí, že my se při brejcích nedostali do toho, co právě Zlín. Ukázal nám, že se se Spartou dá hrát, jen jsme ve finální fázi měli být přesnější a důraznější. Možná jsme pak mohli získat víc.

Z minima maximum! Cennou remízu bojovnému Baníku na Spartě vystřelil Klíma

Nemrzí vás i to, že jste po tom, kdy jste odolali úvodnímu tlaku Sparty, inkasovali po rohu, který neměl být?

Musíte hlavně napsat, proč ta dvacetiminutovka vznikla. To mě tedy strašně moc překvapilo. Když se podíváte na vývoj, na to, co se na hřišti dělo, tak to nešlo z naší strany ovlivnit. Ale máte pravdu, když roh neuhlídáme, tak je to problém. Zachovali jsme se nedůsledně, nedůrazně. Jak to bývá řečeno v Tankovém praporu? Pan Vaculík to řekl. Snad nezodpovědně, nebo jak… Ale my se chovali stejně.

Zmínil jste Zlín, po jehož zápase na Letné byla řeč o tom, že hra Sparty je čitelná. Vnímal jste to také tak, nebo vám pomohlo, že jste tu působil? Překvapila vás Sparta něčím?

U mančaftů, které chtějí být úspěšné, rozhodují individuality. Sparta se zbavila Hložka, Hancka, kvalitních hráčů, kteří v nadstavbové části minulých sezon bývali pro ni důležití. Teď tu jsou jiní, noví, snad až osm, takže je to možná o sehranosti, kterou mnozí tady komentovali, že by měli mít čas. Na druhé straně je to Sparta. Nekupuje si hráče druhé kategorie, aby čekali na to, že se mohou sehrávat tři roky. Nebo dva roky, rok, já nevím. To záleží samozřejmě na nich. Kupují si hráče do kvality, a ti hráči by měli ty zápasy rozhodnout. Z mého pohledu klíčoví hráči, kteří kvalitu přináší v jejich klubech. Ne v českých klubech, na mysli mám zahraničí. Sparta takovou nadstavbu prostě nemá, jako mančafty, které hrají Champions League. To mi při těch možnostech, které tady jsou, chybí. Sice koupili deset hráčů, ale myslím, že lepší by bylo, kdyby přivedli dva tři, ale rozdílové. Neudělali to. Ale zároveň nechci hodnotit své působení ve Spartě. Mám na to svůj názor a nechci se k tomu vracet.

VIDEO: Chachaři šli na Spartu. Fandit Baníku jich do Prahy dorazila tisícovka

Ještě nedávno jste tu působil, co říkáte na to, v jakém stavu dnes Sparta je? Umíte se vžít do pocitů současného trenéra?

On mě hlavně nezná. Já se dočetl, že neví, kdo jsem. Proto se k tomu nechci vyjadřovat. Možná mě už zná.

Jaké bylo se vrátit na Spartu?

Za prvé chci říct, že jsem se na Spartě cítil dobře. Spolupracoval jsem s Tomášem Rosickým a podle mého názoru za spolupráce byla dobrá. Co se stalo, to se stalo. To se trenérům občas stává v mužstvech, která mají možná větší ambice, než hráčskou kvalitu. Já Spartě přeji, ať se ji daří, ale jsem rád, že jsme tu uhráli důležitý bod. Myslím, že Baník ukázal srdce a šel za bodem mnohem víc, než Sparta. Jsem rád, že se nám to podařilo a obrovsky si toho cením.

Co soudíte o tom, že venku jste ve čtyřech zápasech nevyhráli?

Ale ani neprohráli. To také není špatné. A já potřebuji spíše vyhrávat doma. Nám nevadí, že jsme čtyřikrát venku remizovali, ale tom, že na vlastním hřišti z pěti zápasů jen dvakrát vyhráli, třikrát prohráli. Že jsme nevyhráli třeba čtyřikrát. To jsou body, které Baník měl mít, a to, co bych chtěl, aby se do Ostravy vrátilo. Vítězit doma. Ne že remizujeme na Spartě. To mi vůbec nevadí.

Frydrych: Návrat do Baníku byla velká změna, výhru na Spartě si dobře pamatuji

Jak hodnotíte výkon Srdjana Plavšiče, na kterého se celý zápas pískalo a skandovalo, ale on se udržel a týmu pomohl?

My na rozdíl od jiných klubů nemáme čas na to, abychom čekali, že se hráč za tři měsíce rozkouká. My je házíme rovnou do vody a věříme, že nám mohou pomoci. Plavša nejen v domácím zápase s Pardubicemi, ale i tady na Spartě, ukázal, že nám pomoci může. My na něm budeme určitě stavět a prostor bude dostávat. Nejsem z jeho výkonu nadšený, ale spokojený určitě.

A co Jiří Fleišman, který v závěru odstoupil? Víte, jak to s ním vypadá?

Podívejte se na jeho koleno. Nějak to vzniklo, možná si toho někteří nevšimli. Se koukněte, jak mu tekla krev a měl tam i otisknuté kolíky. Ale to byla asi nešťastná náhoda. Na hřišti si toho nikdo nevšiml.

Klub v týdnu informoval, že Ladislav Almási je zpět v tréninku. Počítáte tedy, že ho využijete po reprezentační přestávce?

Na to dokážu odpovědět. Almási se už zapojil do částí tréninků s mužstvem, předpokládáme, že se v nejbližší době zapojí do plného tréninku a bude k dispozici.