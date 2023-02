Na hřišti vydržel jen čtyři minuty, po dvou žlutých kartách, které uviděl během jedné minuty, se rychle poroučel z trávníku. „To, co udělal, je možná světový rekord,“ prohlásil trenér Zlína Pavel Vrba.

Pro počínání sedmatřicetiletého veterána neměl pochopení. „Takto zkušený hráč to v tolika letech nemůže udělat. I kdyby byl přemotivovaný, takto ublížit mužstvu nemůže,“ říká Vrba.

Fillo oslabil Zlín v 86. minutě, za stavu 2:3. „V té chvíli se zápas lámal. Závěr by byl ještě mnohem dramatičtější,“ myslí si Vrba. „Martin to však nezvládl a nedovolil nám, abychom měli větší tlak. Tímto utkání hodně ovlivnil,“ má jasno domácí kouč.

Filla tak čeká nejen disciplinární, ale i klubový trest. Pokutě stejně jako Libor Kozák, který se nechal zbytečně vyloučit v Jablonci, neunikne.

Spoluhráčům bylo Filla líto

Spoluhráči ale Fillovi červenou kartu v šatně nevyčítali. „Určitě ne. Může se to stát každému,“ brání ostříleného parťáka záložník Robert Hrubý.

Bývalému hráči Teplic či Ostravy se něco podobného stalo ještě při působení ve Slavii. „Když jsem byl mladší, tak jsem taky takto nastoupil do zápasu a za patnáct minut jsem šel po dvou žlutých kartách ven,“ vrací se do minulosti špílmachr týmu FC Trinity.

„Martin šel do zápasu s tím, že nám chce pomoct. První žlutá karta byla správná, ale druhá byla trošku přísná,“ míní Hrubý.

Filla mu bylo po sobotní bitvě spíše líto. „Dostal čtvrtou žlutou a zároveň červenou a pak je reprezentační přestávka, takže bude třeba tři týdny nebo měsíc bez zápasu. Já jsem něco podobného zažil po zimní pauze, kdy jsem si první dvě jarní kola odpykával trest. Rozhodně to nebylo nic příjemného,“ říká.

„Martin je ale dost zkušený fotbalista na to, aby si s tím poradil. Mrzí mě to i za něj, protože vím, jaký je to srdcař,“ dodává.

Ševci to ke konci střetnutí měli v deseti složité a i přes velkou snahu na vyrovnání nedosáhli. Favoritovi po heroické druhé půli podlehli 2:3. „Prohra mě mrzí,“ dodal Vrba.