„Slovácko je jedním z příjemných překvapení podzimní části soutěže. Dokáže uhrát výsledky s týmy ze špičky tabulky,“ naznačil trenér Pavel Vrba, že dnešní soupeř obral o body vedle jeho týmu třeba i pražskou Spartu. Zase ale dokáže ztratit proti slabším týmům.

I tak se musí mít viktoriáni na pozoru, byť se jim na Slovácku v posledních letech daří; od roku 2005 tam neprohráli. „Myslím si, že nás čeká hodně náročné utkání. My jim ale máme co vracet a já doufám, že jim to vrátíme,“ připomněl kouč Viktorie domácí porážku.

Na Slovácko se těší i kvůli dalšímu setkání s Milanem Petrželou, s nímž prožil v Plzni úspěšné období. A rtuťovitý záložník na to nezapomíná – při nedávné reprezentační pauze přijel na západ Čech pozdravit bývalé spoluhráče i trenéra Vrbu.

Trochu rozpolcený Petržela

Teď bude ale stát na opačné straně a chce zase uspět, i když ví, že jeho tým čeká jiný zápas než v Plzni. „Budeme hrát doma. A já hlavně doufám, že mě to prostředí tak nepohltí, jako když jsme hráli na Viktorce, kdy byl můj odchod ještě čerstvý. A k tomu to loučení, bylo to složitější,“ vrátil se i Milan Petržela k utkání v Doosan Areně.

Autoři obou branek jsou teď na marodce, přesto zkušený záložník vidí možné alternativy. „Určitě nám chybí klasický hrotový útočník, ale máme dost hráčů na to, abychom to nějakým způsobem zalepili. Máme Dvořáka, Kalabišku, na Spartě hrál na hrotu Honza Navrátil, nějaké varianty jsou. Trenér musí něco vymyslet,“ řekl Petržela.

On sám by měl mít místo v sestavě jisté, minule ve Zlíně odehrál poprvé v sezoně celý zápas. A co očekává od dnešního souboje? „Plzeň nemůže přijet s tím, že bude bránit a hrát na bezbrankovou remízu. To je mužstvo, které musí vyhrávat doma i venku a podle toho bude hrát svoji ofenzivní hru,“ myslí si Milan Petržela.

„Před zápasem to bude přátelské a úsměvné. Po něm doufám, že se budeme tentokráte smát my, jako se v Plzni smál Milan, který tehdy odehrál velice dobré utkání,“ uvedl k setkání s Petrželou plzeňský kouč Pavel Vrba, jenž včera oslavil 56. narozeniny. A jistě nejhezčím dárkem by pro něho bylo vítězství na Slovácku. „Doufám, že to tak bude, bylo by to hezké,“ usmál se trenér v rozhovoru pro klubový web.

Pro utkání na Slovácku opět nemůže počítat se zraněným Davidem Limberským. „Zbytek týmu by měl být k dispozici, konečnou nominaci na zápas určíme až v sobotu,“ doplnil Vrba.