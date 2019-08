Povedené utkání. Takhle by to mělo vypadat, netajil se Vrba spokojeností

Po vítězství 4:0 nad Opavou mohla v řadách plzeňské Viktorie zase zavládnout spokojenost. „Z naši strany to bylo povedené utkání. Dali jsme čtyři góly, měli jsme spoustu dalších brankových konstrukcí, třikrát jsme nastřelili tyčku. Takhle by to mělo vypadat,“ říkal po zápase plzeňský kouč Pavel Vrba.

Byla tohle Plzeň jakou byste si představoval?

Odehráli už jsme i předtím dobré utkání s Antverpami, i když jsme po něm vypadli z pohárů. Dali jsme dva góly a nastřelili dvakrát břevno. Dneska jsme na to navázali. Předchozí domácí ligová ztráta se Slováckem nás samozřejmě mrzí, ty tři body nám chybí. Nakolik byl pro vás důležitý návrat Aleše Čermáka?

Dneska to pro nás byl velice důležitý hráč. Už v první půli jste musel dvakrát střídat. Byla to pro vás velká komplikace?

Máme vyrovnaný kádr. I když tady možná nejsou až takové hvězdy jako v minulosti, které Plzeň táhly. Máme vyrovnaný mančaft, jsme schopní kohokoliv nahradit. Je špatně, že se oba hráči zranili. Ale ti co nastoupili, odvedli velmi dobrý výkon. Přesto jste už dříve avizoval zužování kádru. Máte už jasno, koho se to bude týkat?

Přestupní termín končí, tuším, 8. září. Všechno se včas dozvíte.

