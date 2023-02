Podle dlouholetého asistenta kouče Uličného neměl trenér Vrba příliš na výběr. „Zlín má docela úzký kádr, navíc mladíci vypadli, takže moc jiných možností, jak to postavit, nebylo,“ míní Polášek.

Jelikož hostům na Střelnici scházeli nemocný stoper Kolář, vykartovaný Cedidla i Hrubý a hrát kvůli dohodě klubů nemohl ani Silný, tvořili základní sestavu předposledního týmu tabulky mazáci.

Nejstarším borcem byl osmatřicetiletý kapitán Václav Procházka, i další hráči patří mezi třicátníky. Mladší jsou pouze Reiter a střídající Janetzký s Balajem, oběma žolíkům je „teprve“ pětadvacet let.

„Někdy není optimální, když máte víc hráčů nad třicet let, ale v této situaci budeme potřebovat zkušené, kteří zvládnou ten tlak. Třicátníci by měli být tahouny,“ uvedl na tiskové konferenci před startem jarní části sezony Pavel Vrba.

Věk hráčů ale neřeší. „Já mám skoro šedesát, to je úplně v pohodě,“ vtipkoval.

Bývalý reprezentační kouč mužstvo zdědil po svých předchůdcích, jeho tvorbu nemohl příliš ovlivnit, byť v zimě tým posílili mazáci Kozák s Jeřábkem a slovenský forvard Balaj.

„Zlín většinou kupuje vysloužilé a starší hráče, kteří jsou jinde nepotřební a vypršela jim smlouva. Moc jiných možností ale provinční klub nemá. Třeba Sáček radši půjde do Polska, kde dostane více peněz. Musíme si uvědomit, že Slavie má rozpočet přes miliardu a je jednoduché spočítat, kolik stojí jeden její bod,“ upozorňuje Polášek.

I proto se snaží v Baťově městě dávat šanci odchovancům. V Jablonci ale v základní sestavě nebyl žádný. Jindy ale hrávají Cedidla s Kolářem. Reprezentační obránci do 21 let ale tentokrát z důvodu nemoci či karetního trestu do utkání nezasáhli.

Na šanci trpělivě čeká talentovaný záložník Tom Slončík a po dlouhé pauze už naplno trénuje s týmem o dva roky starší středopolař David Tkáč. „Ale mládí není zásluha, hrát by měli ti nejlepší, kteří budou svoji výkonnost prokazovat pravidelně,“ upozorňuje Polášek.

Fotbalový život se prodlužuje

Třeba Petr Klhůfek hrál nejvyšší soutěž skoro do čtyřiceti let. „Když se podíváte na jiné týmy, je to podobné. Slovácko táhnou zkušení hráči, jako jsou Petržela s Kadlecem, v Baníku je Laštůvka. V dnešní doba je medicína taková, že se prodlužuje fotbalový život. Bez zkušených hráčů to nepůjde. Musí stmelit mančaft, pohlídat ty mladší kluky,“ upozorňuje bývalý kapitán a legenda FC Trinity.

„Navíc v Jablonci byl důležitý zápas, který Zlín potřeboval zvládnout. O záchranu se nehraje na krásu, ale na body,“ připomíná.

Klhůfek by si ale postupně chystal mladé a perspektivní hráče, kteří by vedle Procházky, Filla, Hlinky nebo Kozáka rostli, nabírali cenné zkušenosti. „V dorostu i juniorce jsou šikovní kluci, šanci si v budoucnu zaslouží,“ míní Klhůfek.

Klubové legendy bývalému reprezentačnímu kouči po dvou remízách věří. „Má zkušenosti, znalosti. Myslím, že Zlín dovede k záchraně. Jakým způsobem to udělá, neřeším,“ dodal Polášek.

Fotbalisté Zlína neudrželi v utkání 18. kola první ligy dvoubrankový náskok a v Jablonci remizovali 2:2. Hosty poslal ve 20. minutě do vedení Čanturišvili, který pak v 52. minutě přihrál na gól Fillovi. Za dalších šest minut ale snížil Považanec a v 72. minutě stejný hráč s pomocí teče od Didiby už v přesilovce po vyloučení Libora Kozáka srovnal.

Ševci z předposledního místa tabulky nadále ztrácejí na Jablonec tři body. Poslední jsou Pardubice.