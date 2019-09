Dál se drží tři body za vedoucí Slavií a naopak svým pronásledovatelům se vzdaluje. Na třetí Jablonec má náskok šesti bodů, čtvrtá Mladá Boleslav, příští soupeř Viktorie Plzeň, ztrácí ještě o jeden víc.

„První poločas byl velice slušný, hra měla kvalitu. Bohužel jsme nebyli přesnější ve finální fázi. Zápas ovlivnila vedoucí branka. Potom už víc boj, než fotbal. Pro nás je důležité, že jsme uhráli tři body a vytvořili si velice zajímavé postavení do dalších bojů,“ vrátil se plzeňský trenér Pavel Vrba k hodnocení zápasu se Spartou.

Byl základ vítězství ve vaší pevné defenzivě?

Já vždycky říkám, že když hrajeme proti českým top mužstvům, je to takové pohárové utkání. Dneska to bylo podobné, i když si můžete říkat, že Sparta je až osmá. Ale prostě ta její kvalita je pořád vysoká, sráží jí však chyby. Trenér Jílek to má strašně těžké.

Byl gól z úvodu druhé půle klíčovým momentem nebo jste si říkal, že má Sparta ještě dost času něco s výsledkem udělat?

Samozřejmě, že to byl klíčový moment, taková chyba zápas hodně ovlivní.

Sparťanští stopeři dělají těch chyb v této sezoně poměrně dost. Nenabádal jste hráče, aby na ně vytvářeli větší tlak?

Vždycky se snažíte vytvořit tlak, aby soupeř dělal chyby. Z toho pohledu jsem rád, že jsme byli ve správném postavení a dokázali jsme ji využít.

Sparta v Plzni už po deváte v řadě nevyhrála, může to hrát nějakou roli, že si na ni víc věříte?

Já takové věci nevnímám, to je spíš pro vás novináře. My pořád Spartu bereme jako mužstvo, které by mělo hrát o poháry. A kdyby je nehrála, tak je to pro český fotbal špatně.

Ligu vede Slavie, která je označována jako suverén. Ale vy jste jen tři body za ní. Čím to je, že se jí držíte?

Já jsem hlavně rád, že Plzeň potvrzuje dlouhodobě dobrou formu. Snaží se hrát každý rok o nejvyšší příčky, to je úžasné. A doufám, že to tak bude až do konce soutěže.

Michael Krmenčík dal v posledních čtyrech zápasech tři góly, je zpátky ve formě?

Myslím, že vzhledem k tomu jaké měl Michael zranění a co všechno absolvoval, tak má za sebou těžké období. Teď se vrací, dává důležité góly, rozhoduje zápasy.