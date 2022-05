„Potkáme mužstvo, které se postupnými kroky dostává tam, kde by chtělo být. Potvrdilo to v poháru a potvrzuje to i v lize, takže to není náhoda,“ chválí svého soupeře trenér Sparty Pavel Vrba, jehož svěřenci mají možnost získat rekordní osmý pohárový triumf.

Vítězství by Spartě částečně zachránilo sezonu

Generálku na finále Sparta nezvládla nejlépe – s Hradcem Králové na Letné hrála 1:1 a nevyužila remízy Slavie s Plzní, Letenští tak ze třetího místa ztrácí na druhou Slavii čtyři body, na první Plzeň dokonce šest a výrazně si tak zkomplikovali teoretickou šanci v boji o titul.

„Odehráli jsme vítězné zápasy, ale bohužel jsme na ně nenavázali v momentě, kdy jsme věřili, že nad Hradcem vyhrajeme a zase se dotáhneme na špici.. Je pro mě velké zklamání, že se nám to nepodařilo a nedokázali jsme stáhnout na špičku ligy ještě víc,“ smutnil po nečekané ztrátě Vrba.Pro oba celky má navíc finále poháru speciální motivaci – po vyřazení ruských celků z nadcházejícího ročníku evropských pohárů vítěz půjde do třetího předkola Evropské konferenční ligy, kdežto druhý celek ligy pouze do druhého.

Jurečka je ve skvělé formě

Slovácko naopak zvládlo generálku na výbornou. Obrat proti Baníku řídil útočník Václav Jurečka, který během druhého poločasu nastřílel hattrick, zařídil tak výhru 3:1. Tři branky navíc vynesly sedmadvacetiletého forvarda Slovácka do čela tabulky střelců, které prozatím kraluje se 17 zásahy. „Kvůli takovým zápasům fotbal hrajeme, teď mě s týmem čeká pohárové finále a já to beru jako svůj dosavadní vrchol kariéry. O zápas byl mimořádný zájem, bude vyprodáno, hrajeme doma, moc se těším,“ vyhlíží Jurečka finále.

Pro celek z Uherského Hradiště jde navíc o jedinečnou možnost – po prohrách ve finále z let 2005 a 2009 má třetí pokus na to, získat poprvé ve své historii domácí pohár, výhodou svěřenců trenéra Martina Svědíka bude domácí prostředí. „Myslím, že pokud bychom dokázali nad Spartou vyhrát, znamenalo by to pro klub, pro kabinu i pro mě osobně obrovský úspěch. Zahrát si finále poháru je pro nás všechny velice atraktivní a pozvednout nad hlavu pohár by byl splněný sen,“ uvědomuje si Svědík.

Slovácko navíc v letošní sezoně přehrálo Spartu na domácí půdě v lize poměrem 4:0, Letenské na podzim rozložila precizní hra aktuálně čtvrtého celku ligy a bouřlivá atmosféra. „To, že jsme pohár nikdy nevyhráli a že je to pro Slovácko obrovská věc, může pro nás být hnacím motorem v tom, že můžeme víc chtít. Doufám, že Sparta bude nervózní z toho, že tady na podzim prohrála 0:4, a trochu je to znejistí,“ říká bojovně záložník Slovácka Lukáš Sadílek.