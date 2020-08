Jenže v sobotu proti Příbrami se Kolář zapsal i mezi střelce. „Je to něco úplně jiného než v tréninku,“ okomentoval Kolář svou úspěšně proměněnou penaltu ze závěru druhého poločasu. Na svého někdejšího předchůdce ve slávistické brance Zdeňka Jánoše ale zatím nemá: velká ligová hvězda devadesátých let se trefila celkem třikrát.

Už jste překonal Jánošův rekord v počtu čistých kont, chcete ho teď překonat i ve vstřelených gólech?

To určitě ne, i když jsem něco takového už zaslechl. Já jsem rád, že se mi povedlo dát jeden gól. Hlavně bych se chtěl omluvit Příbrami. Ačkoli to asi nevypadá nejlépe, rozhodně v tom z mé strany nebyla žádná neúcta. Dát si gól bylo vždycky mým snem a naši trenéři mi ho umožnili splnit.

Měl jste předem jasno v tom, že chcete kopat penaltu?

Před zápasem jsem se bavil s Nicem (Stanciuem, pozn. red.), že kdybychom za rozhodnutého stavu měli penaltu, mohl bych si jí kopnout já. Když ta situace opravdu přišla, podíval jsem se na lavičku a ta celá křičela, ať tam běžím. Tak jsem neváhal a rozběhl se.

Co vám říkal Petar Musa, když jste po něm chtěl před penaltou míč?

Bylo od něj neskutečné gesto, že mi míč přenechal. Poprosil jsem ho o něj a on hned odpověděl, ať si ho vezmu. Částečně mě to samozřejmě mrzí, protože vím, že Petar bude stejně jako loni bojovat o korunu krále střelců a já mu takhle sebral gól. Vážím si toho, že to pro mě udělal. Jak jsem řekl: dát gól bylo mým snem, Radek Černý (trenér brankářů, pozn. red.) mě vždycky hecoval, že to jediné mi ještě chybí. Povedlo se a já se omlouvám Petarovi a znovu i Příbrami.

Nepřepadla vás nervozita?

Nervózní jsem byl. Kdybych tu penaltu nedal, sesypaly by se na mě posměšky. Já jsem ale věřil, že ji dám. Počkal jsem si na pohyb gólmana, a když jsem viděl, že jde na jednu stranu, poslal jsem míč na druhou.

Věnujete se proměňování pokutových kopů i na tréninku?

Hrajeme tam různé zábavné hry, kdy gólmani po centrech zakončují, někdy si dáme třeba sérii penalt. Párkrát jsem je tak v tréninku zahrával, ale v zápase je to něco úplně jiného.

Bude z váš teď ve Slavii tradiční střelec penalt?

Určitě ne, teď je na hráčích z pole, aby je dávali.

Takže budete raději dál sbírat čistá konta? V nové sezoně máte dvě ze dvou zápasů.

Je to fantastický pocit. Hrajeme dobře, makáme. Je super, že jsme neobdrželi žádný gól, ale důležité je, že jich i spoustu dáváme. To nám v minulé sezoně moc nešlo, ale teď jsme ve dvou zápasech dali devět gólů.