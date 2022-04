„Ve hře je ještě šest bodů, což není málo. Určitě se pokusíme do desítky dostat. Věřím tomu já, tak i celý tým. I když víme, že soupeře nemáme lehké, přesto se o to porveme. Dáme do toho všechno,“ slibuje útočník Fastavu Zlín Vukadin Vukadinovič.

Zlíňané ztrácejí dvě kola před koncem základní části na jedenácté České Budějovice tři body. Jistou účast v prostřední skupině nemají Olomouc, Liberec ani právě Mladá Boleslav, která se v neděli představí na Letné.

Oba týmy dělí v tabulce pět bodů, tým vedený trenérem Hoftychech tak nemůže být úplně v klidu, byť má slušný náskok, ale o víkendu hraje ve Zlíně a ve středu doma s Plzní. „Všichni vnímáme, že tento zápas je pro nás hodně důležitý. Musíme ho zvládnout tak, abychom ještě v posledním utkání před rozdělením měli šanci hrát o prostřední skupinu,“ říká.

Podle zkušeného jednatřicetiletého fotbalisty rozhodne nedělní velikonoční souboj efektivita. Schopnost především domácích zlínských hráčů proměnit vyložené šance. Bez gólů to ani tentokrát nepůjde. „Určitě je to alfa a omega všeho,“ souhlasí rodák z Bělehradu. „Každý zápas si jich vypracujeme hned několik. Zrovna minule proti Jablonci jsme měli tři tutovky. Mohli jsme zápas rozhodnout. Já sám jsem selhal ve dvou,“ kaje se Vukadinovič.

Nejen navrátilec v Baťově městě se musí ve finální fázi zlepšit. Rezervy při zakončení mají i další ševci. „Samozřejmě všichni musíme také předvést zodpovědný výkon jako tomu bylo předtím v domácích zápasech,“ uvedl bývalý hráč Jablonce, Slavie, Sparty, Karviné nebo Teplic.

Srbský fotbalista do Česka přišel už v roce 2009, vazby na Mladou Boleslav ale nemá žádné. „Její tým se mi opravdu velmi špatně hodnotí. Neviděl jsem ji hrát. Jenom vím, že změnili trenéra, v sestavě zkušeného Marka Matějovského a šikovného Brazilce Ewertona. Soupeř kvalitu určitě má, takže nás nečeká nic lehkého,“ tuší.

Fotbalisté Zlína se i v dubnu potýkají s rozsáhlou marodkou. V minulém kole trenér Jelínek postrádal nejen vykartovaného Procházku s vyloučeným Čanturišvilim, kteří však neděli mohou hrát, ale především Tkáče, Fantiše, Vraštila, Hlinku nebo Jawa. V Jablonci se navíc zranil Hloušek, takže mužstvo zase nastoupí v pozměněné sestavě.

„S marodkou se potýkáme skoro celou sezonu. Vždycky nám někdo chybí, takže není to nic moc. Samozřejmě je to problém, když nám chybí důležití hráči. Já věřím, že se kluci brzy dají do kupy a pomohou nám,“ zůstává Vukadinovič optimistou. „Někteří už pomalu začínají trénovat, tak snad už budou v pořádku,“ přeje si.

Návratu nejen některých fotbalistů Zlína do akce ne nahrává ani dubnové aprílové počasí. Ševci v posledních dvou duelech poznali, jaké to je hrát na sněhu, v těžkých podmínkách, na téměř neregulérním hřišti. „Počasí bylo zajímaví, sám jsem to ještě nezažil, abych dvakrát po sobě v zápase tak hustě sněžilo,“ přiznává.

Podle Vukadinoviče není jednoduché na podobných terénech bojovat o ligové body. „Třeba v Českých Budějovicích jsem v jednu chvíli neviděl na metr, fakt nic,“ tvrdí. „Bylo to nepříjemné, ale zase se na to nechci vymlouvat. Bylo to pro obě mužstva stejné. I když samozřejmě je otázka, zda se v takových podmínkách má hrát fotbal na takové úrovni, jako je první liga,“ zamýšlí se.

Nyní by mělo být lépe. Ale zase jsou Velikonoce, takže účast na stadionu mohou poznat nejvýznamnější křesťanské svátky. Oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista si připomínají také v Srbsku, kde jsou Velikonoce rovněž obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně.

„U nás je to podobné jako tady v Česku, akorát to máme o týden později, jelikož máme jiný kalendář,“ vysvětluje srbský útočník, který moc velké rozdíly mezi oběma evropskými země ve slavení a dodržování tradic nevidí. „Barvíme vajíčka, děláme i další věci, ale zase nemlátíme ženské,“ směje se Vuki, který má Velikonoce díky zážitkům z dětství velmi rád. „Vzpomínek je opravdu dost,“ culí se.

Při dotazu na názor ohledně dění na Ukrajině ale zvážní. Na válečný konflikt má jasný názor, veřejně jej ale sdělovat nechce. „Chci jenom říct, že si nepřeji válku. Sám jsem ji zažil a byla to hrůza. Opravdu to nepřeji nikomu. Doufám, že se situace brzy zklidní a bude zase mír,“ přeje si.