Slavia vs. Sparta. Pražské derby láká fanoušky z každého koutu Česka. Ale pozor, na sportovních kolbištích jsou i jiná zajímavá střetnutí dvou znepřátelených měst, která baví diváky. Ideálním příkladem je fotbalový mač Pardubic proti Hradci Králové. Teď jdou rivalové proti sobě a k prvnímu souboji došlo ještě před výkopem. Půtkou na sociální síti.

Jedním ze symbolů fotbalového východočeského derby je i Pavel Černý ml. Ten fotbalově vyrůstal sice pod Bílou věří, ale kariéra ho nakonec zavedla až na soutok Labe a Chrudimky, kde se stal miláčkem tamních fanoušků. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Derby. Událost, která v každém sportu láká nejednoho fanouška. Hráči jsou napnutí jak kšandy, až budou moct zabojovat o potěšení svých podporovatelů a vlastně se mnohdy pro ně jedná o střetnutí roku. Jinak tomu není ani na východě Čech.

Pardubice vs. Hradec Králové. Perníkov vs. Mechov. Koně vs. Lvi. Pojmenování pro souboj těchto dvou měst je opravdu nespočet. Již několikátou sezonu mohou fanoušci sledovat souboj těchto dvou tradičních rivalů jak na hokejovém, tak i fotbalovém poli.

Co se týče hokejového prostředí, tak letos Dynamo dokázalo Mountfield porazit hned čtyřikrát a Pardubice tak slavily mohutně nejen vítězství v základní části Tipsport extraligy, ale právě také titul krále východních Čech.

Rakušan jednal se šéfy fotbalu. Povinné ploty? V budoucnu má dojít ke zmírnění

O rivalitě těchto dvou klubů vypovídá i například historický komentář exreprezentačního fotbalového brankáře Tomáše Koubka, který sice vyrůstal v Pardubicích, ale svoji kariéru propojil s Votroky.

„Potom co k nám přišla extraliga, málokomu to bylo sympatické, ale tím jak začal Hradec hokejem žít a přicházel zážitek za zážitkem s fanoušky, jsem se víc utvrdil v tom, že ta banda tleskačů z Jižní tribuny nesahá těmhle týpkům a dámám ani po kotníky,“ rýpl si před mnoha lety do legendární Jižní tribuny v enteria areně.

Rýpnout si ale umí samozřejmě obě strany. V letošní sezoně například právě již zmiňovaná Jižní tribuna přišla s transparentem, který připomíná hradeckou dopingovou kauzu z minulé sezony.

Rivalitu těchto dvou klubů mimochodem připomněl i ve svém videu na Youtube fanouškovský cestovatel branikTV.

Zdroj: Youtube

Pojďme ale na fotbalové pole. Na podzim viděli fanoušci remízu rivalů 1:1. Možná víc než to se řešila atmosféra. Hradečtí fanoušci si na podzim z CFIG Areny udělali téměř domácí prostředí a zahanbili tak v té době polorozpadlý kotel domácího celku. Pardubičtí budou chtít již o tomto víkendu se minimálně kotli, tentokrát domácímu Hradci Králové, vyrovnat. Na to poukazuje samotný klub i ve vtipném příspěvku na sociální síti X.

Tímto příspěvkem však byla pouze odstartovaná lehká přestřelka mezi kluby, která pobavila nejednoho fanouška…

A nejen fanouška, dokonce i fotbalové osobnosti. Jako příklad poslouží komentář Jakuba Podaného, jenž dnes působí jako expert televizní stanice O2 TV Sport.

Votroci vrátili pomyslný úder Pardubicím o pár hodin později, když se právě vrátili k chabé návštěvě pardubických fanoušků v kotli při prvním střetnutí v této sezoně.

Ale pozor! Pardubice při posledním zápase s Plzní ukázaly, že kotel se pomalu rozrůstá a atmosféra v CFIG Areně byla bouřlivá. Druhé východočeské fotbalové derby, které se odehraje již dnes od 15:00 v Hradci Králové, tak nabídne další žhavé představení nejen mezi hráči, ale také fanoušky obou táborů.

Jablonecký Hurtado si nezahraje 8 zápasů. Bezohledný a surový zákrok, říká Baček

Pro zajímavost na závěr. Hradec Králové se v letošní sezoně může pochlubit průměrnou domácí návštěvností 7 372 lidí. Pardubice sice v této statistice pokulhávají se svými 3 460 návštěvníky na domácích střetnutích, ale ve východočeském derby rozhodně nebudou chtít hrát druhé housle…