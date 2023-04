V Doosan Areně to byl jeho večer. Útočník se zkušenostmi z anglické ligy Matěj Vydra přišel na hřiště po hodině hry, aby se pak stal hrdinou zápasu. Dvěma vstřelenými góly během pěti minut otočil skóre z 1:2 na 3:2 a rozhodl o výhře fotbalistů Plzně nad Jabloncem.

Útočník Matěj Vydra dvěma góly do sítě Jablonce zařídil vítězný obrat | Foto: FCVP/Ondřej Pastor

Ale nástup na hřiště pro něj nebyl zrovna dvakrát příjemný, Matěj Vydra střídal Adama Vlkanovu za stavu 1:0. „A než jsem se rozkoukal, prohrávali jsme,“ usmíval se třicetiletý útočník, když odpovídal na dotazy novinářů.

Pak ale přišly jeho chvíle, nejprve procedil míč do sítě mezi nohama jabloneckého gólmana a pak z voleje uklidil pod břevno centr Mosquery. Po zápase tak mohl jít za fanoušky Viktorie slavit vítězství.

Kdy jste naposledy zažil takhle bláznivý zápas?

Marně pátrám v paměti, snad v Derby County, už je to pár let zpátky. Ale kdybych měl být upřímný, takhle bychom neměli zakončovat utkání, které jsme měli pod kontrolou. Pak ale zase dostaneme dva hloupé góly, nejdřív propadl do sítě centr a při druhé brance zase Kopi (Kopic) podklouzl… A ničeho nic jsme 1:2 prohrávali, naštěstí jsme to dokázali otočit. Tohle by měl být impuls k tomu, abychom nastartovali nějakou úspěšnou šňůru.

Vy jste k obratu přispěl dvěma vstřelenými góly. Kdy se vám tohle povedlo? A je to pro vás osobně důležité?

V Burnley určitě ne, takže to muselo být v Derby. Tak pět let zpátky, to je dlouhá doba. Důležité je, že jsmě vyhráli. Nezáleží na tom, kdo dá gól. Vím, že je to takové klišé, ale je to tak. I pro moji psychiku je samozřejmě důležité, že jsem góly dal.

Na trávník jste šel za vedení 1:0 a po chvilce to bylo 1:2. Jak vám bylo?

Nó… Než jsem se rozkoukal, prohrávali jsme 1:2. Nic lehkého. Bylo to o tom, že buď ukážeme sílu, nebo zase ztratíme. Naštěstí jsme to otočili a mně to tam dvakrát padlo.

Byly gólové situace těžké na zakončení?

Při první brance to Havlisovi (Havel) odskočilo, naštěstí přímo ke mně. To bylo i o štěstí, protože já jsem nemířil a trefil jsem mezi nohama gólmanovi. Druhý gól, to byl skvělý centr od Mosquiho (Mosquera), bylo to jen o tom správně nastavit placírku a trefit bránu, což se povedlo (úsměv).

Minule v Mladé Boleslavi (0:0) jste hrál od začátku, teď jste šel na hřiště jako střídající hráč. Jak vnímáte svoji pozici v týmu?

To je spíš otázka na trenéry, já sestavu nedělám. Co se týče mě, tak v základu chce hrát každý. Ale když to nevyjde, musíte to přijmout a jako profík být i tak připravený, abyste mohl týmu pomoct. Není čas dělat neplechu. Dneska jsem to byl já, kdo dvěma góly pomohl týmu k výhře.

Co jste říkal na střeleckou smůlu svého parťáka z útoku Tomáše Chorého, který s Jabloncem dvakrát trefil tyč a po střele Kalvacha zastavil míč na cestě do sítě?

Čoro (Chorý) už by to potřeboval taky prolomit, pak mu to tam bude padat. Dneska bohužel razítkoval tyče, ale důležité je, že se vyhrálo. Dneska jsem to byl já, kdo pomohl, příště to může být on. Útočníci jsou od toho, aby dávali góly, když jeden nedá, musí ho zastoupit druhý.

Může vás tohle vítězství nakopnout do dalších zápasů? Máte ještě chuť prohnat obě pražská S?

Byl to bláznivý večer, možná jsme právě takový impuls potřebovali. Musíme se soustředit na sebe, jít zápas od zápasu a sbírat maximální počet bodů. Ztrácet budou i ostatní. Já bych nevěšel hlavu, ve hře je dostatek bodů. Stát se může cokoliv, fotbal nemá logiku a míč je kulatý (úsměv).