„Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a vezeme si důležitou výhru. Soupeř byl snaživý, hrálo se na náročném terénu. Pracovali jsme týmově a zvládli jsme to týmově,“ řekl k vítězství v Brně slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

Jednou z událostí zápasu byl jubilejní 400. start Davida Limberského v české nejvyšší soutěži, stal se teprve desátým fotbalistou, který tuto metu v samostatné české soutěži pokořil. „Je to úžasné číslo, i to jakou si udržuje velmi slušnou výkonnost výkonnost,“ okomentoval Limberského trenér Viktorie.

„Cítím se dobře, protože to byl vítězný zápas,“ říkal pak David Limberský v televizním rozhovoru a přidal recept na fotbalovou dlouhověkost. „Důležitá je životospáva a taky se vám musí vyhýbat zranění.“

Tu životosprávu se chystal malinko porušit, ale nakonec si to rozmyslel. „Manželka má dneska narozeniny, tak to asi lehce oslavíme,“ usmál se 37letý fotbalista, ale vzápětí dodal: „Jo vlastně nemůžeme, my v úterý hrajeme pohár, tak nic slavit nebudeme.“

Ale pojďme zpátky k zápasu v Brně.

Po úvodním náporu Plzně se po čtvrthodině hry drali do šance také domácí, ale před Pachlopníkem v šestnáctce zasáhl včas jubilant Limberský. A protože hosté rychle přeneslo hru bylo vzápětí rušno před brankou Brna. Kayamba hledal centrem z první na malém vápně Beauguela a po skluzu stopera musel zasahovat gólman Šustr.

Ve 22. minutě vyvezl míč od vlastní šestnáctky mladík Šulc, posunul na Čermáka a po jeho zpětné přihrávce se vytočil míč po ráně Falty mimo tyče. Plzeňští se dál tlačili před brněnskou branku, ale domácí odolávali. Naopak na druhé straně musel vytáhnout parádní zákrok plzeňský gólman Staněk, paradoxně to bylo po hlavičce vlastního kapitána, jenže se nepříliš jistě vložil do zblokovaného pokusu Hladíka.

V Brno začalo hrozit, ve 30. minutě propadl roh až k Hlavicovi, ten napálil míč jen do bránícího Beauguela. Ve 35. minutě zase zahrozili viktoriáni, ale po tečované střele Buchy z toho byl jen roh. Dvě minuty na to stejný hráč přiťukl po rychlé akci Bucha míč Havlovi, ten pálil nad. Následovala další pohledná akce hostů, při níž šel míč z nohy na nohu, jenže Šulc v jasné šanci branku netrefil. To rána Baryše na druhé straně nemohla plzeňského brankáře ohrozit.

I ve druhé půli byla Plzeň aktivní. V 52. minutě využil Kayamba podklouznutí Záhumenského, jeho slibný centr však nikdo ze spoluhráčů nezakončil. Po hodině hry se řítil do velké šance domácí Přichystal, zvládl i souboj s Havlem, ale nakonec ani nevystřelil, ani nepřihrál spoluhráči Růskovi. Zbrojovka pak ožila, v 64. minutě Růsek plzeňského kapitána Brabce nepropálil a nic nepřinesl ani závar po brněnském rohu.

A paradoxně ve chvílích, kdy domácí působili nejaktivněji, udeřili viktoriáni. Když už se zdálo, že brněnští fotbalisté míč po závaru před svojí brankou odvrátili, propíchl Kaša na Beuaguela, který se na hranici šestnáctky uvolnil a propálil gólmana Šustra – 0:1.

Domácí se vrhli za vyrovnáním, jenže v 71. minutě netrefil Bucha ideálně míč po zpětné přihrávce Čermáka a střílel vysoko nad. Vyrovnání měl na hlavě v 79. minutě brněnský kapitán Jakub Šural, jenže zblízka poslal míč jen do náruče gólmana Staňka. Zbrojovka pak dál tlačila, ale střídající Fíla nezakončil a Přichystal hlavičkoval v záklonu.

„My jsme počítali s tím, že Plzeň bude víc v držení míče, spoléhali jsme na brejky. Pár slibných situací jsme tam měli, ale nedotáhli jsme je do konce. A bohužel jsme v defenzivě udělali chybu, která nás stála body,“ uvedl brněnský kouč Richard Dostálek.

Viktoriáni pak mohli definitivně rozhodnout, při halvičce střídajícího Ondráška vytáhl perfektní zákrok gólman Šustr a vychytal pak i Ba Louu. A tak se plzeňští fotbalisté spokojili s nejtěsnějším vítězstvím, které zajistil při 150. zápase v české lize Beauguel.

Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:0.

Branka: 68. Beauguel.

Rozhodčí: Orel – Kříž, Vaňkát. ŽK: Záhumenský – Čermák.

Zbrojovka Brno: Šustr – Moravec (88. Endl), Jakub Šural, Hlavica, Záhumenský (77. Fila) – Pachlopník (63. Štepanovský), Sedlák, Bariš, Přichystal (88. Šumbera) – Růsek – Hladík (88. Texl).

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Limberský – Čermák, Bucha, Šulc (90+1. Káčer) – Kayamba (60. Ba Loua), Beauguel (78. Ondrášek), Falta (90+1. Mihálik).