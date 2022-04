My si možná klademe otázku, proč jsme takhle nehráli v Hradci, ale někdy to tak je. V Hradci jsme vyhořeli a proti Spartě jsme to alespoň takhle dokázali odčinit. Vítězství nad takovým týmem se vždy cení.

Vy osobně jste zaznamenal gól a asistenci, to je u vás netypické.

To je teda hodně netypické. Ne, že by mi to bylo jedno, je to pěkné, ale jsem rád, že jsme zápas zvládli jako tým. Potřebovali jsme to.

U té vaší branky jste si obhodil Adama Hložka nechal si to skočit, sedlo to dobře?

Myslím, že tam kolem mě projel. Nebylo to tak, že bych ho chtěně zasekl, trošku jsem se vylekal, ale naštěstí to prošlo. Nechtěl jsem potom už přihrávat, protože vždycky vymýšlíme, chceme to dotáhnout až do kuchyně a pak je z toho brejk. Říkal jsem si, že do toho prásknu a naštěstí to tam spadlo.

Netypicky jste zahrával také rohové kopy.

Došli zahrávající hráči, takže to vyšlo na mě (smích). Někdo to kopnout musel.

Hráli jste hodně aktivně, byl to úkol?

Nebylo to jen o tom, že jsme nakopávali. Tedy druhou půli už to bylo horší, ale první poločas jsme chtěli hrát a myslím, že to bylo koukatelný.

Měli jste dost prostoru na protiútoky, nebyl pro vás ten zápas tedy jednodušší?

Když vyhrajete, tak se kolikrát říká, že soupeř hrál špatně. Ale myslím, že to bylo způsobené tou naší aktivitou a z toho jsme vstřelili dvě branky a ještě jsme tam měli jednu, dvě příležitosti.

Také jste zablokovali spoustu střel.

Na to jsme se připravovali. Trenéři říkají, že ve spoustě věcech projíždíme. Hlavně Adam Hložek si to navádí na pravou nohu, byli jsme na to nachystaní a nechtěli jsme ho do toho pouštět.

Jak moc zápas fyzicky bolel?

Ono se to nezdá, ale když nás druhý poločas Sparta zmáčkla, tak jsme moc v držení míče nebyli a když běháte bez balonu, tak je to složitější, než když jej držíte, takže síly docházely.

Hráli jste na tři obránce. Sedlo vám to?

Jo, uvidíme do dalších zápasů, jestli v tom budeme pokračovat. Ale proti Spartě nám to sedlo od začátku do konce.

Trenér Jílek ve Spartě působil, cítil jste před zápasem, že tohle utkání nechce prohrát?

Tohle není dobře řečené. Je to ligový zápas jako každý jiný ligový zápas a každý takový chcete vyhrát. Není to, že jednou si řeknete, dnes se nám nechce, tak to nejde. Také jsem hrál v jiných mančaftech a nechci vyhrávat jen proti nim. Chci vyhrávat pokaždé jako ostatní.

Čeká vás nadstavba o sedmé až desáté místo.

Také to je ligový zápas a tak k tomu musíme přistoupit.

Přišlo devět tisíc lidí. To jste už dlouho nezažili.

Je to pěkné, ještě k tomu pod světly. Hraje se úplně jinak, je to zase takové fotbalové než ty dva roky, na které jsme teď byli zvyklí.

Promluvili jste výrazně do boje o titul, sebrali jste dvakrát body Plzni, teď Spartě. Nemrzí vás, že do šestky nepatříte?

Mrzí nás to hodně. Říkali jsme si to v neděli, když jsme jeli do Hradce, že když to zvládneme, tak věříme, že se tam dotlačíme. Bohužel jsme tam vyhořeli. Nevím, jak bych to řekl, ale vyhořeli jsme v nejhorším zápase na jaře, to nás potrestalo a odstřelilo do prostřední skupiny.

Vyčítáte si více zápas s Hradce nebo třeba s Bohemians či Teplicemi, kdy jste doma měli vyhrát?

Dobrá otázka, tuhle sezonu si vyčítáme více zápasů než jen tyhle tři, které jste vyjmenoval. Třeba se můžu vrátit k Boleslavi, kde jsme vedli 3:1, to byl další zápas a mohli bychom jmenovat víc. Mohli jsme tu šestku v klidu udělat, ale nezvládli jsme to. Věřím, že se ponaučíme a bude to lepší příští sezonu.