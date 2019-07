Už od úvodního hvizdu sparťané působili utrápeným, až nezúčastněným dojmem. „Pokud nedáte začátku všechno, těžko se to dohání,“ upozornil Jílek. Místo aby domácí na soupeře vlétli, celek z Uherského Hradiště byl lepší a po půlhodině vedl 2:0. „Přestali jsme si věřit. Dostavila se křeč,“ litoval novopečený kapitán Libor Kozák.

A obránce Lukáš Štetina doplnil: „Když jsme inkasovali, všichni jsme měli hlavy dole. V takové chvíli se musíme podpořit.“

Branky po chybách

Oba góly navíc padly po naprosto zbytečných ztrátách. Poprvé chyboval Kanga, podruhé Sáček. „Nejde dělat takové chyby na vlastní polovině. A když už se stanou, musíme brejk zastavit,“ zdůraznil Štetina.

Trenér Jílek se snažil na vývoj zápasu reagovat. Ještě v průběhu první půle stáhl neviditelného Karlssona, po přestávce postavil na zranitelnou pravou stranu Sáčka místo Zahustela. Efekt však byl prakticky nulový.

V ofenzivě totiž chyběla jakákoli překvapivá myšlenka. A často také klid a hlavně přesnost. Kanga se snažil rozdávat balony, ovšem nebyl nikdo další, kdo by jej podpořil. Tato role se čekala od Trávníka, nicméně ani on, ani nikdo další nedokázal situace konstruktivně vyřešit. „V domácím prostředí si musíme vytvořit alespoň pět šest šancí a z nich dát tři góly,“ řekl Kozák.

Jílek neztrácí naději

Nově příchozí útočník zatím v rudém dresu na branku čeká. Střelecké trápení prožívá tým z Letné již od přípravy. „Dali jsme v ní jeden gól, který nám soupeř ještě daroval,“ připomněl Štetina. „Chce to víc klidu.“

Nastoupená cesta zatím Spartě nevychází, nicméně jedna nepříjemnost z úvodu by jí neměla rozhodit. „Musíme to zkoušet dál. Je třeba dál věřit a otočit to. Neznamená, že se po jedné porážce všechno zhroutí a nic nefunguje. Šlo o první zápas, dalších dvacet devět plus ty v nadstavbě, nás ještě čekají,“ doplnil Kozák.

Naději neztrácí po prvním nezdaru ani Jílek: „Naše cesta nebude jednoduchá, ale my jí zkrátka věříme.“