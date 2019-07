Jak velkým povzbuzením pro vás tohle vítězství je?

Velmi si ho vážíme. Je to opravdu super, hra ale ještě určitě není perfektní, všichni si to uvědomujeme a nemůžeme se chlácholit. Tři body zvenku, navíc v derby, se však počítají. Rozhodně se ale chceme dál zlepšovat a dostat Baník tam, kam patří. Doufám, že nejen moje, ale výkonnost celého týmu půjde nahoru.

Uvědomili jste si, že jste stejně jako s Libercem od 9. minuty vedli?

Tak byl to podobný zápas. Začátek jsme měli dobrý, pak jsme trochu přestali hrát. Nevím proč, ztráceli jsme lacině balony. Doufám, že už se to nebude opakovat, že se budeme jenom zlepšovat. Kvalitu na to určitě máme.

Venku jste vyhráli v lize od prosince loňského roku…

Bylo to pro nás frustrující, všichni víme, jakou jsme měli venku statistiku. I když jsme měli silné soupeře, byla žalostná. Doufám, že teď uděláme šňůru a potěšíme sebe i fanoušky. V týmu jsou dobří hráči a je potřeba to ukazovat na hřišti.

Co to vaše vyloučení v nastavení po druhé žluté kartě za zdržování?

Už ta první žlutá byla zbytečná. Janečka tam chodí do soubojů jako blázen, skoro nám tam zranil hráče, minutu nato jde do mě a nesmyslně mě trefí do hlavy. Chtěl jsem mu to říct. Nechápu, proč do toho rozhodčí zasahoval. No a u té druhé žluté mu ukazuju, že nám tam leží hráč, má nejspíš křeče, a on přijde a dá mi druhou žlutou. Mrzí mě to.