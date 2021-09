I když… Šéf Slavie na sociální síti, již v Americe dříve nazývali jako novinářskou, řádí tuze rád. A dal o sobě vědět i ve chvíli, kdy červenobílý klub prodal dva své mladé klenoty. Po neúspěchu v předkolech Ligy mistrů i Evropské ligy odcházejí dvacetiletí Abdallah Sima s Davidem Zimou.

Sima na hostování

První do Anglie, kde Brighton, účastníka nablýskané Premier League, ihned mění za Stoke City, klub z Championship, tedy druhé nejvyšší soutěže. Ale pozor! Championship je považováno za šestou nejlepší soutěž světa, level těsně za těmi nejelitnějšími ligami. Druhý do Itálie, konkrétně do FC Turín, do menšího klubu z města, kde si vybudoval světovou slávu Pavel Nedvěd.

Albion are pleased to confirm the signing of Abdallah Sima from Slavia Prague! ??



The 20-year-old will join Stoke City on loan for the season, with the move subject to international clearance. ? @FirstTouchGames — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021

Za Simu by měla Slavia pobrat 280 milionů korun – přitom ho pořídila před rokem z Táborska za dva… Za Zimu podle některých zdrojů 150 milionů, italští novináři však částku upřesnili na 128 milionů.

To jsou velké peníze, které se budou dozajista hodit.

Přesto oba přestupy budí klíčovou otázku. Nastal správný čas na odchod junáků, propagátorů talentu v týmu českého mistra?

„Musíme myslet i na toho kluka, posune ho to dál. Je třeba vzít v potaz, co je potřeba pro klub a co bude potřeba pro hráče, my se s tím jako trenéři musíme srovnat,“ komentoval Zimův odchod kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji a v jejich kariéře. Potřebujeme, aby hráli v co nejkvalitnějších soutěžích. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět,“ doplnil manažer národního týmu Libor Sionko. Zima totiž odjel ze srazu reprezentace před kvalifikací mistrovství světa.

Stamiliony za mladíky Simu a Zimu.Zdroj: Deník

Zima poroste

Ano, v tomto směru jsou přestupy v pořádku. Zima poroste v jedné z nejlepších soutěží světa, ostatně počítá se s tím, že se v národním celku brzy stane stoperem číslo jedna. V Itálii, pokud bude hrát, poroste, to je zřejmé. U Simy tento bonus padá. Senegalská reprezentace může být Čechům tak nějak jedno, že. Takže jde především o peníze.

Soucek. Coufal. Sima. Kral. Ctyri hraci v Premier Legue za dva roky. Na maly klub z Prahy slusna bilance. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 31, 2021

Dejme slovo Tvrdíkovi a jeho Twitteru: „Oba přišli před rokem. První (Zima – pozn. red.) nám byl vyčítán jako nesmyslně drahý nákup. Dnes odchází za pětinásobek. Za druhého dostaneme desetinásobek. V eurech. Za oba jsme pořídili náhradu.“

Zima, z Olomouce vykoupen za 30 milionů, jde do Itálie spíše za čtyřnásobek, ale to je maličkost. Sima je opravdu skvělý obchod. Kluk za 2 miliony je znásoben 150krát. Ovšem i u něj je tu ale. V zimě by (býval) odešel za dvojnásobek, takový zájem o něj byl.

Přesto je pochopitelné, že Slavia do obchodů šla. Více než 400 milionů je v době postcovidové (doufejme, že post) dobrá injekce.