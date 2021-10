Debakl rozkymácel pod tehdejším trenérem Adrianem Guľou židli, protože o týden později byl po domácí remíze 3:3 s Příbramí odvolán a nahrazen současným koučem Viktorie Michalem Bílkem.

V neděli od 18 hodin (O2 TV Sport) se v Praze v utkání 13. kola domácí fotbalové soutěže proti sobě postaví Slavia a Viktoria Plzeň.

Navzdory středečnímu pohárovému výpadku je v komfortnější situaci Viktoria. Západočeši vedou ligu s bilancí 33 bodů a 11 výher a jedné porážky. Slavia jako mistr posledních tří sezon je třetí a za Plzní zaostává o čtyři body. Navíc ji drtí rozsáhlá marodka a sužuje kolísavá sportovní forma.

„My jsme si rozebrali chyby z pohárového zápasu v Boleslavi a pobavili jsme se o tom, jak hrát v Praze se Slavií a co si můžeme nebo nemůžeme dovolit,“ řekl asistent trenéra Viktorie Plzeň Pavel Horváth, který část své hráčské kariéry strávil ve Slavii.

Viktorii se v Edenu dlouhodobě nedaří. Naposledy tam vyhrála 21. dubna 2014 (2:0) a 7. června 2020 uhrála bezbrankovou remízu. „Přirovnal bych to ke Spartě, které se iks let (od srpna 2011, pozn. aut.) nedaří v Plzni vyhrát. Nám se zase nedaří na Slavii. Ale žádná série netrvá věčně, takže my doufáme, že budeme u toho, když tuto sérii otočíme,“ přeje si Horváth.

Adrenalin půjde nahoru

„Víme, jak tam poslední dobou hrajeme, strašně dlouho jsme tam neuspěli. Ale zase nebudeme úplní alibisti. Víme, že slávisti teď nejsou v pohodě, a budeme tam chtít něco uhrát,“ upozornil po ligovém utkání s Jabloncem záložník Viktorie Plzeň Jan Kopic.

Slavia má podle Horvátha vynikající mužstvo a velmi dobrý realizační tým. „Spousta jejich hráčů je individuálně silných, ale my se je pokusíme eliminovat a sehrát takový zápas, abychom byli bodově úspěšní,“ slíbil asistent trenéra Michala Bílka.

Zápasy v Edenu mají své kouzlo nejen díky modernímu stadionu Slavie. „Ale samozřejmě i tím, jaký nás čeká soupeř. Bude to souboj o první místo v průběžné tabulce, takže se určitě těším,“ přiznal Horváth.

Šestačtyřicetiletý trenér ví, že zápasy Plzně se Slavií, dvou nejúspěšnějších klubů posledního desetiletí, přitahují pozornost. „Mnoho fanoušků zápas prožívá, což je dobře a mělo by to tak být, ale já to zatím neprožívám. Až v den utkání budou moje emoce a adrenalin větší,“ svěřil se Horváth.

Na šlágr fotbalového podzimu prý není třeba hráče obzvlášť motivovat. „Zápas se Slavií sám o sobě vyvolává u hráče větší soustředěnost. Někdy je nažhavení a nahecování třeba brzdit, aby kluci byli v klidu a nenechali se strhnout tím, že neunesou nějaký souboj nebo že budou reagovat na fanoušky,“ tvrdil Pavel Horváth.