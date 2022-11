OBRAZEM: Baník naděloval, odnesla to Boleslav. Pomohly povedené hlavičky

Jak hodnotíte zápas?

Zápas se mi hodnotí dobře z důvodu výsledku, nicméně se to nevyvíjelo vůbec jednoduše, protože po nějaké patnácté dvacáté minutě začala být Boleslav velmi nebezpečná, měla velkou šanci. Pomohl nám první gól ze standardky a hlavně druhý ve druhém poločase. Tam už to bylo podle našich představ a až do gólu si nevypracovala stoprocentní gólovou šanci. Aspoň ji nemám v hlavě. Samozřejmě důležité vítězství, akorát mě mrzí inkasovaná branka chvíli před koncem.

Co říkáte na to, jak se vám povedly standardní situace?

(pousměje se) Každopádně jsem za to rád, protože když se něčemu věnujete na tréninku a hráči jsou odměněni v zápase, že z toho dávají góly, tak doufám, že tomu budou věřit a budou pracovat dál. Věřím, že si budeme vypracovávat ještě více standardních situací a zkvalitníme i jejich realizaci, protože ve fotbale hrají velkou roli.

Lukeš: Změna v Baníku zabírá, tak si Hapala pamatuji. Kladl bych důraz na pohár

Vstřelili jste doma opět tři góly, takže s jste spokojený s produktivitou?

Říkal jsem to už dřív. Už za Pavla Vrby proti Českým Budějovicím měli spoustu šancí, bohužel je neproměňovali. Teď jsem rád, že to tam napadalo, navíc jsme měli i další gólové příležitosti, takže to mohlo skončit i větším gólovým rozdílem. Na druhé straně, kdybychom inkasovali po Karafiátově střele do tyče, byl by ten zápas ještě hodně složitý.

Podržel vás také brankář Jan Laštůvka…

Lašty nás drží, držel už i v předchozích zápasech. Je to zkušený gólman. Myslím si, že výborně čte ty střely a jsem za to rád. Právě kvůli němu mě mrzí inkasovaná branka, protože jsme to mohli odehrát s nulou a na zápas by byl jiný pohled. Pro mužstvo by to byla větší vzpruha. Potřebujeme i v nějakém zápase neinkasovat.

Vláčky a fotbal. První výjezd malého fanouška Baníku Marka vedl rovnou do Plzně

Kde jste viděl největší problém při obdrženém gólu?

Soupeř to provedl dobře, ale mám dojem, že Boulis (Boula) tam hrál patou. Myslím si, že se ten míč dal zpracovat, zakrýt, nebo se možná nechat faulovat. Takhle jsme to odehráli hodně jednoduše a bylo z toho brejková situace. Hraniční, ale VAR to posoudil tak, jak to posoudil. Navíc vzápětí tam byl ještě závar. Zápasy se klidně rozhodují v devadesáté minutě a takhle jsme se mohli ještě klepat o výsledek. Byla to chyba a škoda.

Při svém nástupu jste zmiňoval ostravskou bojovnost, v úvodu utkání dostali žluté karty Filip Kaloč a Ladislav Almási. Dostavila se tedy?

Kluci bojují, ale takhle si to nepřeji. Nevím, jestli první faul byl hned na žlutou kartu, ale asi ano, když se sudí tak rozhodl. Nemyslel jsem bojovnost jako dostupování a agresivitu vůči soupeři, ale spíše emoce. Aby si hráči pomohli jeden druhému, jeden za druhého bojovali. A to bylo dnes vidět. Samozřejmě bez osobních soubojů to nejde, ale potřebujete je vyhrávat. Byl bych rád, kdybychom hráli čistě a nefaulovali.

Daněk: Proti Baníku bych chtěl hrát, góly jsou až úsměvné. Almási? Jen o praxi

Do mužstva se s vašim příchodem vrátil i obránce Jan Juroška, který teď nastoupil místo Gigli Ndefeho v základní sestavě. Jak jste viděl jeho výkon?

Bylo to dnes spontánní rozhodnutí, protože když jsem do Baníku přicházel, měl jsem informace, že Honza odehrál výborné zápasy za třetiligové béčko. Pamatuji si ho z dřívějška, kdy to byl kvalitní hráč, v Baníku ho zabrzdilo zranění, ale dnes podal výborný výkon.

Co si slibujete od zbytku podzimu, kdy jedete na Slavii, pak máte doma Bohemians a končíte osmifinále poháru?

Potřebujeme bodovat. Když vidíte tu tabulku, jak je vyrovnaná, tak body jsou třeba. V Plzni jsme odehráli dobrý zápas, s chybami, prohráli jsme, ale cítili jsme, že si na body můžeme sáhnout. Proč to nezkusit teď na Slavii? Pojedeme tam s odhodláním, připravíme se na to a uvidíme, co z toho bude. Chceme bodovat, pokud možno naplno.