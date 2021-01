To byl propadák. Opavští fotbalisté v šestém kole FORTUNA:LIGY prohráli se zlínským Fastavem 0:3. Domácí nehráli dobře, skřípalo jim to ve všech směrech. S jednou střelou na branku lze jen těžko pomýšlet na bodový zisk. Závěr byl hodně emočně vypjatý. Sudí Rejžek za protesty vyloučil Zavadila.

Domácí kouč Ivan Kopecký musel sáhnout k nečekané změně v sestavě, když Hrabinu, který se zranil při rozcvičce, nahradil Helebrand. Zlín s exopavským Janetzkým v sestavě začal aktivně a prvních minutách se snažil o ohrožení opavské branky. Nic z toho krom rohových kopů a přízemní střely Podia nevytěžil.

Opava dala o sobě vědět v 11. minutě, jenomže slibně rozvíjející akci zastavil nepřesnou přihrávkou Jursa. Obdobně dopadl další opavský útok, tentokrát ho pohřbil nepovedenou přihrávkou Mondek. Ve 23. minutě se do balonu opřel Janetzký, Fendrich si ovšem s jeho pokusem poradil. Na vyloženou šanci se čekalo.

Osm minut před poločasem hlavičkoval z dobré pozice Azatskyi, trefil ale pouze připravenou náruč Fendricha. V poslední minutě úvodního dějství zažila Opava šok. Mašek, ač tísněn, dokázal vystřelit. Brankář Fendrich balon neudržel a Poznar ho dorazil do sítě – 0:1. Opavský výkon nebyl dobrý.

Zdroj: Deník / Petr Widenka

Do druhého poločasu poslal trenér Kopecký do hry druhého útočníka Juřenu. Gól dal ale Fastav. Podio obral o balon Zavadila, následně dostal prostor, který využil a dělovkou zvýšil na 0:2.

Po hodině hry přišla velká šance Opavy. Helebrandův centr napálil do břevna Šulc. Úspěšný nebyl ani Zavadil, jeho technickou ránu vyrazil Dostál na roh. Vypadalo to, že Opava se nadechuje k náporu, ale realita byla jiná. Domácí se trápili, dělali chyby a když už se do něčeho dostali, zabrzdili je rozhodčí.

Přísná byla žlutá karta směrem k Žídkovi v prvním poločase. Stejným metrem jsou Slezané měřeni od prvního kola, na což narážel Pavel Zavadil po Jablonci a trenér Kopecký po Zlínu. V samotném závěru se směrem k hlavnímu Rejžkovi ozval Zavadil, který se pořádně rozohnil a po druhé žluté putoval pod sprchy.

Opavskou apokalypsu dokonal ve třetí minutě nastavení třetím gólem Poznar. Ševci si odvezli zasloužené tři body. Frustrovaní fanoušci naházeli na hřiště kelímky a hlavní arbitr šestiminutové nastavení zkrátil.

SFC Opava – Zlín 0:3 (0:1)

Branky: 45. Poznar, 53. Podio, 93. Poznar.

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Šimáček.

ŽK: Žídek, Šulc, Dedič, Zavadil.

ČK: 89. Zavadil.

Diváci: 2949

Opava: Fendrich – Helebrand, Simerský. Svozil, Žídek (68. Opoku) – Řezníček (57. Šulc), Zavadil – Mondek, Jursa (46. Juřena), Zapalač – Dedič. Trenér: Ivan Kopecký.

Zlín: S. Dostál – Hlinka, P. Buchta, Azackij – Fantiš, Mašek (90. Hnaníček), Jiráček, Podio (63. Bartošák), Džafić – Janetzký (77. Železník), Poznar. Trenér: Josef Csaplár.