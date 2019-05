Už po jarním duelu v základní části soutěže jste říkal, že v Příbrami nehrajete příliš rád. Předpokládám, že po tomto utkání se nic nezměnilo, že?

Máte pravdu. Mám tady vždy svázané nohy, ani nevím proč. Asi nad tím moc přemýšlím, ale to je fotbal.



Jaký to byl z vašeho pohledu zápas? A s čím jste do něj vstupovali?

Řekl bych, že nemastný, neslaný. Ani snad nemohl bavit diváky. Chtěli jsme zvítězit, protože jsme se mohli dostat mnohem více do hry o třinácté místo a bojovat o to, abychom se ještě vyhnuli baráži.



To se ovšem nepodařilo. Co rozhodlo o vaší porážce?

Kvalita ve finální fázi. My jsme se v prvním poločase snažili hrát, určitě jsme byli i lepší, ale fotbal se hraje na góly, na finální fázi a tam nám chyběla kvalita. Když navíc dostanete gól ze standardní situace, ještě když se tam míč takhle plácá, tak je to určitě chyba. Bohužel tímto způsobem jsme v sezoně neprohráli poprvé. Nic s tím už ale neuděláme.



Vy sám jste měl několik dobrých příležitostí. Asi největší byla hlavička, kterou vám na brankové čáře zneškodnil Roman Květ. Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

Bylo těžké dát míči razanci, proto jsem se snažil hrát obloučkem do prostoru, kde nebude brankář, ale bohužel tam byl ještě hráč. Spíše je škoda, že nejdeme ještě více do branky a nedorazíme míč do sítě. Příbram takto dala gól. Tím se ale nechci vymlouvat, protože třeba ve druhém poločase jsem dostal zpětnou přihrávku do dobré pozice, ale míč mi v poslední chvíli přeskočil nohu, což byla moje chyba, protože si s tím musím poradit. To byla po přestávce asi naše největší šance na vyrovnání, takže to trochu beru i na sebe.



Porážka vás s vysokou pravděpodobností odsoudila k účasti v baráži. Nemůže vás to poznamenat pro zbytek sezony?

My se musíme zlepšit. V úterý nás čeká Dukla Praha, proti které musíme předvést nejen lepší herní projev, ale především být mnohem kvalitnější ve finální fázi.