Kairinen si přišel do Sparty pro titul. Všichni tady chtějí vyhrávat, říká Fin

„Je to ofenzivní hráč, kterému je 22 let a má neuvěřitelný potenciál. Je potřeba ho dobře prodat, je jasné, že to jednou budeme muset udělat. Jde ale o to, abychom ho prodali v nejlepším možném rozpoložení. Zůstává otázkou, kde se nakonec výše nabídky zastaví ,“ uvědomoval si už tehdy trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Zranění snížilo cenu

V letním přestupovém období se ozval belgický Genk, který nabízel částku okolo čtvrt miliardy korun, Slavie ale tehdy odmítla. Sor se záhy na začátku sezóny zranil, když léčil poraněné tříslo. Po delší rekonvalescenci a návratu na hřiště ale rodák z Lagosu přestával předvádět výkony, na které byly ve Slavii na začátku jeho angažmá v Edenu zvyklí.

Přesto Genk, který aktuálně vede belgickou ligu, přišel podle belgického serveru hln.be s druhou nabídkou. Smlouva na čtyři a půl roku a snížená nabídka na 6,5 milionu eur (přibližně 157 milionů korun), která by i tak z nigerijského expresu udělala druhou nejdražší posilu v historii klubu. Talentovaný Nigerijec už má být v Belgii, kde by v nejbližších dnech měl podepsat kontrakt.

Plzeň ladí formu na jaro (zatím) bez Staňka, v lednu poletí za teplem

Pro Slavii by i tak šlo o skvělý obchod, před rokem totiž Sora kupovala z Baníku Ostrava za třicet milionů korun, a i přestože by ostravskému celku vyplatila na základě dohody určitou část ze Sorova odchodu do Belgie, stále by byla ve výrazně zelených číslech.

Slavia navíc nehodlá oslabovat. Již dříve do Edenu přišel podhrotový útočník Petr Hronek z Bohemians, mluví se i o příchodu olomouckého forvarda Mojmíra Chytila. Na soustředění s červenobílými navíc odletí i útočník Mick van Buren s obráncem Maksymem Talovjerovem, které si Slavia stahuje z hostování z Liberce.