Yunis má na stole nabídky a říká: Jasno chci mít během pár dnů

Jak se těšíte do přípravy?

Dovolená už byla dlouhá, takže já osobně už jsem se na přípravu těšil. Už ze startu je vidět, že tréninky pod panem Látalem budou rozdílné. Hned tam máme na každý den běhání, takže je znát, že to bude něco jiného, než jsme poznali dosud.

Museli jste už o dovolené plnit vyšší nároky?

Vyloženě dovolenou jsem měl asi tak týden, kdy to bylo úplně bez fotbalu, ale dalších 14 dní už jsme měli individuální plán se sporttestery. Dělal jsem si i něco navíc, tak věřím, že bude připravený.

Jak vnímáte příchod trenéra Látala vy osobně? Nový kouč, nová šance?

Samozřejmě. Od trenéra cítím, že by chtěl mužstvu dát trochu jiný styl. Trochu hru zjednodušit. V minulé sezoně jsme kolikrát míče předržovali a nevytvářeli si pak střelecké pozice. Trenér po nás asi bude chtít více jednoduchosti. Věřím, že to pro nás bude přínos a hlavně pro celou Sigmu.

To, jestli budete v Sigmě pokračovat ale není jisté. Jak to momentálně vypadá?

Zájem z některých klubů tam byl. Vnímám to tak, že je to odměna za jarní sezonu, která se mi povedla. Abych řekl pravdu, tak je to stále věcí jednání. Nemůžu potvrdit ani to, že zůstanu, ani to, že odejdu.

Dokdy chcete mít jasno?

Jasno by mělo být už během několika příštích dnů, protože chci mít čistou hlavu na fotbal. Chci se věnovat hlavně přípravě.

Je mezi těmi kluby Jablonec?

Ano, je tam (usmívá se).

A Baník?

Taky.

Jakub Yunis

narozen: 25. 3. 1996

výška: 191 cm

váha: 81 kg

bilance v 1. lize:

34 zápasů/3 branky

bilance v reprezentacích (U16-U20):

31 zápasů/5 branek