Narodil se v Humenném, kde také v místním fotbalovém klubu dělal své první fotbalové kroky. Ve východoslovenském městě poprvé okusil i dospělý fotbal, to se psala sezona 1996/97. O dva roky později se pak přesunul do slovenské metropole, aby zde hájil barvy Interu.

V jeho dresu získal i první velké klubové úspěchy. Přispěl k dvěma mistrovským titulům i dvojnásobnému triumfu v domácím poháru. Následovala profesní kapitola v Žilině, kde se kromě defenzivních schopností prezentoval i jako střelec, když dokázal dvanáctkrát skórovat. V červnu 2005 například hattrickem potupil svůj bývalý klub Inter.

Nedlouho poté odešel do Petržalky, s níž znovu slavil double a vysloužil si i první zahraniční angažmá. Z Rumunska, kde odehrál za Temešvár během necelých tří sezon 59 zápasů s bilancí pěti branek, pak zamířil do Plzně.

Marián Čišovský



2. listopadu 1979 - 28. 6. 2020



Kariéra: Humenné, Inter Bratislava, Žilina, Petržalka, Temešvár (Rumunsko), Viktoria Plzeň



Reprezentace: Slovensko (A tým) 15 zápasů



Největší úspěchy: Třikrát vítěz slovenské ligy a slovenského poháru (dvakrát s Interem, jednou s Petržalkou), mistr české ligy (Plzeň), účast v Lize mistrů (Plzeň), 4. místo na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, účast na olympijských hrách

Zde se stal jedním ze základních kamenů defenzivy, která se do paměti fanoušků zapsala ve složení František Rajtoral, David Bystroň, Marian Čišovský, David Limberský. Ve středu plzeňské obrany absolvoval vyrovnané bitvy v Lize mistrů s Barcelonou či AC Milán a patřil ke strůjcům postupu do jarního play off Evropské ligy. Ve své úvodní sezoně v modro-červeném nastoupil k sedmadvaceti ligovým zápasům a šestkrát rozvlnil soupeřovu síť. Plzeň nakonec skončila třetí.

Další úspěšnou evropskou jízdu si Západočeši připsali hned v následujícím ročníku. V konkurenci madridského Atlétika, izraelského Hapoelu Tel Aviv a portugalského celku Coimbra Plzeň vyhrála základní skupinu Evropské ligy, když slovenský stoper nechyběl na hřišti ani minutu.

Titul i Liga mistrů

Byl i u toho, když Plzeň v první části vyřazovacího play off smetla silnou Neapol a ztroskotala až na Fenerbahce Istanbul. Úspěšnou sezonu završil pečetním gólem nad Hradcem Králové ve 30. kole české ligové soutěže, kterou Viktoriáni ten ročník ovládli.

Ve vynikající formě zastihlo zkušeného stopera i léto roku 2013, když výrazně střelecky pomohl k postupu do Ligy mistrů. Míč po jeho zásazích lovili ze sítě gólmani Sarajeva, Kalju i Mariboru a odměnou mu tak byla utkání proti Bayernu Mnichov, Manchesteru City a CSKA Moskva.

Gól Mariána Čišovského na 2:0 pro Plzeň na hřišti estonského Kalju:

Zdroj: Youtube

V únoru 2014 pak podepsal s Plzní nový kontrakt, ale to ještě nikdo nevěděl, že jeho působení na trávníku nebude mít bohužel již dlouhého trvání. Od jara laboroval s kolenem a postupně se u něj začala projevovat amyotrofická laterální skleróza.

I přesto, že už nemohl pomoci svým spoluhráčům na hřišti, zůstával dál na soupisce Viktorie Plzeň. S vážnou nemocí statečně bojoval a několikrát se objevil i na veřejnosti. Na konci ročníku 2014/15 například nechyběl u oslav dalšího mistrovského titulu.

Zdroj: Youtube

Před rokem pak alespoň prostřednictvím dopisu pozdravil své někdejší spoluhráče ze slovenské jednadvacítky. „I když mi svaly dobře nefungují, mám obrovské štěstí. Hlava funguje velmi dobře. Můžu vzpomínat na společně strávené roky. Jsem hrdý a velmi šťastný, že jsem byl a stále jsem váš kamarád,“ vzkázal tehdy.

Jen o třináct měsíců později Marián Čišovský svoji nesmírně statečnou bitvu s nemocí ALS prohrál. „Způsobem, jakým bojoval až do poslední chvíle, je vzorem pro všechny, kteří musí bojovat s jakoukoli nemocí," vysekl všeříkající poklonu velkému bojovníkovi nejen na hřišti, ale i v životě generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.