Žádný z návratů se Pulkrabovi nevydařil natolik, aby se z něj stal tahoun, důležitý hráč.Ale časy se (možná) mění. Vousatý sympaťák během podzimu, kdy bojuje o novou smlouvu, stávající mu skončí po sezoně, zachraňuje rudý mančaft. Opakovaně.

„Matěj je klasický hrotový útočník. Hraje to odmala, dokáže udržet balony, tím hodně pomáhá hráčům z druhé vlny. Dokáže nám pomoct,“ pochválil forvarda Pavel Vrba.Trenér se rozmluvil po nedělním duelu s Libercem. Šlágr kola rozsekl střídající žolík devět minut před koncem. Na zadní tyči skočil po rohovém kopu do míče letícího z hlavy Ladislava Krejčího mladšího.

Balon dorazil do sítě. Nic mu nevadilo, že se rozbil o konstrukci brány. Takový je, jede přes bolest.

Ideální střídač

„Takhle si představuju střídajícího hráče. Do všeho vlétne, nic nevypustí,“ napsal poté na Twitter jeden z fanoušků Sparty.Pulkrab má vedle svého zanícení ještě další plus. Dokáže se velmi dobře orientovat jako střídající hráč. To svého času zvládal střelec Brna i Rapidu Vídeň René Wagner či hvězda reprezentace a Liverpoolu Vladimír Šmicer.

Je to cenné, jiní borci potřebují čas, aby po střídání načetli tempo zápasu, aby se prosadili. Pulkrab ne. Do války jde hned.„Sázíme hodně na Adama Hložka, který má trochu jiná řešení než klasický útočník. Jsou rozdílní, ale Pulkrab nám umí pomoct,“ potvrdil Vrba.

Je to tak. Pulkrab se jako žolík trefil dvakrát proti Teplicím, proti Mladé Boleslavi měl zásadní podíl na Hložkově vítězném gólu. Další „zásek“ přidal aktuálně s Libercem.Nový kontrakt už není utopií.