A viditelně odlišený bude obránce i na hřišti – na ruce bude mít pásku, kterou převezme po letitém kapitánovi Michalu Vepřekovi. Tak rozhodla kabina. „Samozřejmě si toho moc vážím,“ cenil si 30letý stoper, který za půl sezony hluboko zakořenil do obranné linie olomouckého celku.

Bude to teď velká změna?

Doufám, že to pro mě nebude žádná změna a že to do budoucna přinese jenom dobrotu. Uvidíme.

V Olomouci za sebou máte teprve půl sezony. Byl jste z volby překvapený?

Určitě jo. Vědělo se, že bude volba kapitána a někdo mi už předtím naznačoval, že bych mohl být favorit. Bral jsem to ale tak nějak v pohodě. Kapitánem byl Sanka, Michal Vepřek, já osobně bych ho neměnil. Když ta změna ale nastala, byl jsem rád. Takovéto role v týmu si bezpochyby vážím.

Asi to v sobě i trochu mám

Byla to přímo trenérova volba?

Kouč jen řekl, že bude volba kapitána, a ta pak proběhla v kabině mezi hráči.

Mít po půlroce v očích spoluhráčů takovou důvěru musí být super pocit.

Určitě! Jak už jsem řekl, vážím si toho. Ani bych nečekal, že po půlroce můžu mít v týmu takovou roli.

Kapitán by měl v kabině často mluvit. Byl jste na to zvyklý už bez pásky, nebo půjde o něco zcela nového?

Už v Jablonci jsem byl zástupce kapitána, párkrát jsem byl i kapitánem, takže tuhle roli, kdy si člověk musí párkrát vzít slovo, jsem už zažil. Asi to v sobě i trochu mám. Doufám, že mi tyhle zkušenosti pomůžou. Navíc to není jen o tom nosit na ruce pásku, člověk má za tým i větší zodpovědnost.

Soutěž jste v minulé sezoně udrželi, vám osobně to šlo nadstandardně, teď páska. Vaše působení v Olomouci zatím vychází velmi dobře, souhlasíte?

Asi jsem ani nečekal, že by všechno mohlo tak dobře vyjít.

Co byste chtěl s Olomoucí v příští sezoně zažít?

Samá vítězství samozřejmě (usměje se). Ne… všichni víme, že to nebude jednoduché. Pokud se ale chceme posouvat, musíme mít nějaké cíle. Ty jsou zpočátku takové, že chceme hlavně dobře vstoupit do sezony. Pak uvidíme, co se bude dít dál. Cílem ale nejspíš bude střední skupina, poprat se o Evropu.

Los ale máte na start sezony náročný.

Máme ho těžký, já ale věřím, že se s tím popereme a zvládneme to.

Co nebylo teď, je třeba napravit

Začínáte na hřišti Plzně, jednoho z favoritů soutěže. Vy ale s papírovými předpoklady budete chtít zamést…

Samozřejmě. Chceme být úspěšní a musíme začít hned v prvním kole. V tomto zápase nás asi všichni odepisují, nejsme favorit, Plzeň je favorit, to víme všichni. My ale z minulosti víme, že se v naší lize dá hrát s každým. Věřím, že na hřišti se papírové předpoklady smažou.

Změní Sigma pod trenérem Látalem svou tvář?

Pokyny jsou samozřejmě jiné, v tom je každý trenér odlišný. Trenér nás nabádá k větší agresivitě, věřím, že se to na hřišti promítne a třeba nám to přinese větší úspěch.

Je těžké těmto pokynům vyhovět? Hráči Sigmy se s agresivitou poslední sezony trochu perou.

Je to o tom, abychom to v sobě našli a abychom i uvěřili tomu, že dnešní fotbal je hlavně o rychlosti a agresivitě. Když si to uvědomíme, pak to bude už jen na nás.

Příprava nebyla úplně přesvědčivá. Jak jste na začátek ligy nachystaní?

Po herní stránce jsme, řekl bych, připravení. Velká prověrka bude hned v prvním kole, to je pravda. Výsledky v přípravě nebyly úplně ideální, vítězství moc nebylo. Na soustředění v Rakousku jsme ale hráli zápasy, které byly náročnější, týmy byly svou kvalitou na úrovni naší ligy. Dobře nás prověřily. Doufám a věřím, že naši kvalitu už v prvních kolech ukážeme.

Do ligové generálky proti belgickému Mouscronu jste nenastoupil. Bude to potíž?

Myslím si, že ne. Jsem stoprocentně připravený.

Před rokem se Sigma v tuto dobu připravovala nejen na domácí soutěž, ale taky na boj o Evropskou ligu. Sužuje vás ještě, že jste neurvali předkolo?

Mrzí to, jasně. Co ale nebylo teď, je potřeba napravit v nové sezoně.