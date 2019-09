O ještě lepší výsledek připravilo celek z Uherského Hradiště vyloučení krajního beka Šimka v 62. minutě a zaváhání v defenzivě. „Z utkání se dalo vytěžit víc, měli jsme ho zvládnout líp. Cítí to tak i hráči,“ uvedl po sobotní plichtě na Andrově stadionu kouč Slovácka Martin Svědík.

Po nerozhodném výsledku se v něm mísily všelijaké pocity. „Po prvním poločase bych řekl, že bod je pro nás málo, ale na konci ho beru,“ přiznal.

Pochvala za bojovnost

Svěřence chválil hlavně za přístup a bojovnost. „Cením si toho, že to kluci ani v deseti nezabalili. Že reagovali na vyloučení a hráli až do konce. Za vyrovnání proti silné Sigmě Olomouc zaslouží pochvalu,“ prohlásil.

Ne všechno ale bylo z pohledu hostů ideální. Svědíka hryzala hlavně červená karta pro Šimka, který po hodině hry stáhl unikajícího Faltu a musel ze hřiště. „Vyloučení bylo jasné, ale z našeho pohledu nesmyslné,“ zlobil se náročný kouč.

Ke krajním bekům má výhrady už delší dobu. „S jejich výkonností máme trošku problém. Jejich křivka je jako na houpačce,“ všímá si. Přitom moc dobře ví, že moderní fotbal je založený právě na křídelních fotbalistech. „V ofenzivě i defenzivě jsou to rozdíloví hráči. Nám to ale vázne. V tomto musíme přidat,“ cítí.

Z Kalabišky krizová obránce

Při absenci Jurošky a Reinberka a po vyloučení Šimka dohrával zápas na kraji obrany Kalabiška. Bývalý hráč Mladé Boleslavi, Karviné nebo Senice si na neobvyklém postu nevedl vůbec zle.

„Honza tam hrál už v poháru. Je to jedna z variant. Musíme být připravení na všechno. Třeba přijdou zápasy, kdy tam zaskočí. Může to zvládnout, předpoklady proto má,“ je Svědík přesvědčený.

Celkově ale defenziva Slovácka nefunguje tak, jak by si trenéři představovali. Přitom tým z Uherského Hradiště v první půli ukazoval, že jeho venkovní výhry na Spartě a v Plzni nebyly náhodné. Slovácko hrálo vzadu bez chyb a ve 25. minutě Šašinkou udeřilo.

„Na začátku jsme dobře bránili, domácí sice měli převahu, ale k ničemu se nedostali. Škoda, že jsme po vedoucím gólu a pak i po vyrovnání nezužitkovali naše příležitosti,“ posteskl si Svědík.

Slovácko mělo dvě šance na pojištění náskoku. Havlík ovšem mířil vedle a Hofmann po rohu nedosáhl ve slibné pozici na míč. Hanáci ještě do poločasu posílili ofenzivu o Nešpora, ale pod vyrovnání se podepsal další náhradník Pilař. Ve 47. minutě poslal zprava prudký centr před branku Slovácka, kde jej usměrnil do sítě Nešpor.

„Bohužel už se nám poněkolikáté stane, že si v kabině něco řekneme a na hřišti je to pak jinak,“ štve Svědíka, který se po obdrženém gólu zlobil i na sudího Berku. „Byla to jasná ruka. Rozhodčí byl od toho dva metry. Nechápu, jak to nemohl nevidět,“ kroutil hlavou hostující kouč.

Soupeři pomohla přesilovka

Sigmě proti moravskému rivalovi pomohla také přesilovka. Obrat završil deset minut před koncem Falta. Hosté ovšem i v oslabení srovnali. Střídající Kalabiška našel Zajíce a ten střelou zblízka překonal Reichla.

Sigma tak bodovala v pátém ligovém zápase po sobě, Slovácko stejný počet kol čeká na vítězství. „Remízy v tabulce skáčou pomalu, ale rezervy máme spíš v domácích zápasech než venku. Měli jsme mít o čtyři body víc, bohužel jsme nezvládli zápasy s Mladou Boleslaví a Teplicemi,“ dodal Svědík.