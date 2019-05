/ROZHOVOR/ Ve svém devatenáctém ligovém startu se dočkal premiérové branky. Příbramského defenzivního univerzála Karla Soldáta, který byl jediným střelcem duelu s Karvinou, však potěšil především zisk tří velmi důležitých bodů. „Nejdůležitější je, že jsme utkání zvládli,“ oddechl si po utkání.

První ligový gól, navíc vítězství. To je skvělý pocit, ne?

Nebudu lhát, jsem rád, že jsem se trefil. Ale popravdě já mám na hřišti úplně jiné úkoly než dávat branky. To, že jsem dal branku, je samozřejmě příjemný bonus.



Navíc se jednalo o důležitou branku, která vám může pomoci vyhnout se baráži a získat tak dříve definitivní jistotu záchrany v soutěži. Uvědomujete si to?

Potřebovali jsme zvítězit. Branka to byla důležitá, ale je jedno, jestli jsem ji dal já nebo někdo jiný. Nejdůležitější je, že jsme utkání zvládli a získali tři body.