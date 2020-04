"Je to strašně těžké téma. Já bych si samozřejmě přál, aby se začalo zítra, to bychom chtěli všichni. Je to určitě strašné hrát bez diváků, ale zase beru, že aspoň se ti lidé a fanoušci, pro které to děláme, můžou na zápasy dívat. Je to aspoň nějaké rozptýlení. Varianta to je, ale myslím, že by se mělo začít hrát až v ten moment, kdy budou všichni vědět, co ta nemoc dělá," řekl Trpišovský v pořadu pro klubovou televizi.

"Zatím je o tom hrozně dohadů, dokonce ani doktoři se na tom neshodnou. Musí se říct nejen to 'A', ale mělo by se říct i to 'B'. Co se bude dít, když nějaký hráč nebo tým onemocní," doplnil Trpišovský.



Upozornil, že zatím není jasné, zda nemoc nezanechává na lidském těle následky. "Hrát by se mělo začít až v momentě, kdy někdo zaručí a umí říct, že tu nemoc proděláte a nic se vám nestane. Že někdo hráčům řekne: 'Vy to proděláte a za tři neděle budete moci zase hrát'. Což si myslím, že zatím není. Slyším názor, že fotbalisté jsou stoprocentní sportovci, že se jim nemůže nic stát. Ale myslím, že pro sportovce je to strašně nebezpečné v tom, že to zasahuje plíce. To všichni víme. A ani doktoři se neumí shodnout, zda je to přechodný, nebo trvalý stav," řekl Trpišovský.



"Fotbalisté a sportovci obecně podávají obrovské aerobní výkony. Někde jsem četl, že to (koronavirus) snižuje kapacitu plic o 20 až 30 procent. U konkrétního sportovce, který to prodělá, je otázka, jak a kdy je schopen se vrátit do vrcholového sportu, případně fotbalu. Jestli to není třeba trvalý stav. Je to strašně moc otázek. Někdo to bude muset rozhodnout, nezávidím to těm lidem. Nikdo nevíme, které řešení je správné," dodal.



Jeho svěřenci vedou přerušenou první ligu po nekompletním 24. kole o osm bodů před druhou Plzní. Zbývá odehrát ještě šest dějství základní části, nadstavbu a baráž. Profesionální kluby se zatím mohou od pondělí připravovat ve skupinách. Kdy se bude moci znovu rozběhnout soutěž, není jasné.

Podle Trpišovského se na hráčích více než měsíční výpadek kvůli individuální přípravě v domácích podmínkách příliš nepodepsal. "Až na jednoho hráče, který měl omezené možnosti a na kterém to zanechalo stopy, přišli kluci připraveni ještě líp, než jsem si myslel. Na těch trénincích ve skupinách s míčem je vidět, že kluci jsou ohledně techniky na takové úrovni, že se do toho rychle dostávají. S fotbalem je to jako s lyžováním nebo jízdou na kole. Když to nějakou dobu děláte, tak prostě za měsíc kopat do míče nezapomenete," řekl Trpišovský.



"Za druhé je vidět, že někteří si i psychicky odpočinuli. Je to vidět na klucích, kteří třeba byli dva roky zaběhlí v tom šíleném režimu. To je jedno malé plus, že si najednou trochu vyčistili hlavu. Jsou najednou šťastní, že mohou dělat i ta cvičení, u kterých dříve brblali," dodal kouč.