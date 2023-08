Po prvních čtyřech kolech jsou fotbalisté českobudějovického Dynama v první lize bez bodu poslední, majitel klubu Vladimír Koubek však zachová klid.

Bohemku v neděli musíme porazit, říká majitel Dynama Vladimír Koubek. | Foto: Foto/ archiv Deníku

„Žádná panika není. Měli jsme velice těžký los, až na Baník máme v prvních pěti kolech soupeře z první šestky tabulky,“ říká, jedním dechem ale dodává, že výše úvodních proher ho trápí. „My dostáváme hrozně laciné branky, a to po velkých individuálních chybách. A bohužel se jich dopouštějí i ti, kteří by měli být oporami. Na mysli mám stopery a brankáře,“ mrzí ho.

Druhým důvodem dle něj jsou nevyužité šance. „My si sice šance vytvářeli, nedokázali jsme je však proměnit,“ zmínil například dvě obrovské možnosti v úvodu zápasu v Hradci, či tutovku Adedirana s Plzní. „Mohli jsme se vrátit do zápasu, ale Quadri tu stoprocentní šanci neproměnil,“ litoval.

Že by mužstvo bylo oproti minulé sezoně výrazně oslabené, si šéf Dynama nemyslí: „Když se podíváme na sestavu, v níž jsme hráli v úspěšných zápasech doma na jaře, tak kmen té sestavy je stejný. Nicméně naše aktuální skóre je hrozivé a trápí nás to. Taky ale je třeba vidět, že s Bohemians teď to pro nás bude pátý zápas proti týmu, který loni skončil v první šestce.“

Přijdou posily?

Koubek neviní ani trenéry. „Přinesli sem nový styl práce, moderní pohled na fotbal a my pořád věříme, že ten záměr má smysl. Což vyžaduje, aby se nad sebou zamysleli hráči a podávali maximálně bojovné a zodpovědné výkony,“ zdůrazňuje Koubek a jedním dechem také dodává, že vedení klubu se intenzivně snaží tým ještě posílit.

V kuloárech se sice spekuluje o zájmu Dynama o Aliho z Brna, Kubistu z Boleslavi či dalších hráčích, šéf Dynama ale pro Deník konkrétní být nechtěl. „Jednáme, dotaženo zatím ale není nic. Teprve až budou podepsané přestupní lístky a uzavřené smlouvy, můžeme posily jmenovat,“ krčí Koubek rameny.

Ostatně veškerá pozornost v Dynamu teď je upřena na nedělní zápas doma proti Bohemians. „Nutně potřebujeme vyhrát, ale žádné ultimátům trenéři nedostali. Ze sestavy, v jaké jsme Bohemku na jaře porazili, chybí jen Penner a Čavoš. Věřím, že v našich silách je Bohemku porazit a musíme ji porazit,“ uzavírá rezolutně Koubek.