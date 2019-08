Nic jiného než výhru Moravané v sobotu odpoledne neberou. „Do utkání jdeme s pokorou a s respektem k soupeři, ale také s jednoznačným cílem doma zvítězit,“ říká kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým se letos dokáže na elitní týmy FORTUNA:LIGY vyhecovat, náročný kouč umí přečíst soupeře a ušít svému mužstvu taktiku na míru. Tvořit je ale vždycky horší, hlavně proto to Moravanům proti papírové slabším týmům až tolik nejde. „Hrát na brejky nám samozřejmě sedí víc. Na druhé straně nikdy nechceme jen čekat v bloku. Naopak se snažíme být aktivní a soupeře napadat,“ vysvětluje Svědík.

Svěřence po celý týden krotí, brzdí přehnaný optimismus. Ztráta s Příbramí by borce ze Slovácka hodně mrzela.

„Už se nám to stalo. Víme, co jsme třeba minule proti Českým Budějovicím udělali za chyby, a teď je to o tom, abychom je neopakovali,“ říká Svědík. „Pro nás bude vítězství z Plzně důležité až v případě, že jej příště potvrdíme doma proti Příbrami,“ opakuje pořád dokola.

Slovácko v pěti letošních ligových duelech urvalo tři výhry. Zatím platí, že všechny body bere ten, kdo se v zápase střelecky prosadí.

„Už mi to pár lidí říkalo, že když nedostaneme gól, tak vždycky vyhrajeme. Je pravda, že když udržíme nulu, tak nemůžeme prohrát,“ usmívá se gólman Slovácka Matouš Trmal.

Talentovaný brankář rovněž věří, že se v sobotu nebude opakovat domácí selhání s Českými Budějovicemi, které přišlo po výhře na Spartě.

„Všichni jsme si mysleli, že je sfoukneme. A už jsme počítali, že po dvou kolech budeme mít šest bodů a jaká to bude paráda. A najednou jsme ve dvacáté minutě prohrávali a nevěděli jsme si rady s hrou Budějovic, které se zatáhly do bloku, a my jsme museli tvořit. Myslím si, že jsme se z toho poučili a s Příbramí to bude úplně něco jiného,“ je přesvědčený Trmal.

Středočeši ale nebudou tak snadným protivníkem jako na jaře ve skupině o udržení, kdy v úvodních osmnácti minutách třikrát inkasovali a nakonec vysoko prohráli 1:5. Příbrami se ale daří sbírat body hlavně u Litavky. Parta kouče Nádvorníka v součtu s baráží doma neprohrála poosmé za sebou. Naposledy zdolala České Budějovice 2:0.

„Cítím, že naše výkony jdou nahoru,“ pravil příbramský trenér. Stejně to vidí záložník Marko Alvir. „Opravdu je na každém tréninku vidět, jak se zlepšuje naše souhra,“ všímá si pětadvacetiletý Chorvat.

FORTUNA:LIGA, 6. kolo

1. FC Slovácko (6.) – 1. FK Příbram (8.)

Výkop: dnes v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Zelinka - Hock, Leška (Denev)

Ligová bilance: 18-6-9

Poslední zápas: 5:1 (5, 9. a 66. Kalabiška, 18. Janošek, 74. Hofmann, 5. května 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Šimko - - Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil - Zajíc, Šašinka.

Příbram: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Antwi – Alvir, Rezek, Soldát, Zeman – Polidar – Škoda.

Tip deníku: 2:0