Zlínské do boje o Evropskou ligu posune jakákoliv výhra, remíza, ale i porážka o gól. Rozhodovat může také počet vstřelených branek na hřišti soupeře. Trenér Fastavu Jan Kameník ale nekalkuluje. Tým připravuje stejně, jako by se začínalo od nuly.

„Samozřejmě víme, že pokud stejně jako na Sigmě dáme gól, naše šance na postup se bude zvětšovat. Kolik vstřelených branek by nakonec mohlo stačit k postupu ale ukáže až samotný zápas,“ zůstává v klidu kouč Fastavu. Hrát vzadu na nulu a pouze bránit Moravané nechtějí. „Chceme být aktivní,“ říká Kameník.

Komličenko vs. Poznar

Tvořit hru a dobývat obranný val protivníka ale musejí Středočeši. I když výkon Mladé Boleslavi před týdnem na Letné zůstal trochu za očekáváním, před vlastními fanoušky chtějí být Matějovský a spol. ještě aktivnější a nebezpečnější. „Vzhledem k útočné síle Mladé Boleslavi očekávám náročnější duel, než byl ten v Olomouci. Myslím si, že soupeř na nás bude chtít od začátku vyvinout co největší tlak a brzy vstřelit úvodní branku, což by ho mohlo dostat do zápasu. Chystáme se na to a budeme to chtít eliminovat,“ uvedl Kameník.

Hlavní zbraní Středočechů dál zůstává Nikolaj Komličenko. Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY a autor nejvyššího počtu branek v jedné sezoně se sice ve Zlíně neprosadil, ale v domácím prostředí jistě bude mnohem silnější a nebezpečnější. „Bude se chtít v posledním domácím zápase ukázat a potvrdit, že je nejlepší střelec sezony,“ tuší Kameník.

Ševci v nadstavbové části zase spoléhají na útočníka Tomáše Poznara. Zkušený forvard dal v prvním finále dva góly a na hrotu se bude rvát znovu. „Poznar má svoji kvalitu, což ukázal v minulém utkání. Na nikoho konkrétního se ale soustředit nebudeme. Zlín má kompaktní tým. Sice změnil kouče, ale rozestavení je podobné,“ uvedl kapitán Mladé Boleslavi Marek Matějovský.

Partě kouče Jozefa Webera k postupu stačí vyhrát 2:0. „Neskládáme zbraně. Do odvety půjdeme s odhodláním. Věříme ve vlastní síly. Chceme se prosadit vlastními zbraněmi. Navíc na domácím stadionu se většinou hraje lépe. Spoustu zápasů jsme dokázali odehrát ve vysoké kvalitě i s dobrým výsledkem. Pro postup uděláme maximum. Věřím, že to zvládneme,“ dodal Matějovský.

Vítěze dvojzápasu čeká kvalifikační utkání o Evropskou ligu s pátým týmem skupiny o titul, kterým bude buď Liberec, nebo Ostrava.

FORTUNA:LIGA, skupina o Evropu, 2. finále

FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín

Výkop: dnes v 18.00, Městský stadion Mladá Boleslav

Rozhodčí: Houdek - Caletka, Novák (Nenadál)

Ligová bilance: 11-2-6

Poslední zápas: 1:3 (53. Mešanovič - 41. z penalty a 65. Poznar, 46. Jiráček), 17. května 2019

Pravděpodobné sestavy: Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek – Bucha, Matějovský, Hubínek, Přikryl - Komličenko, Mešanovič

Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Gajić – Hlinka - Holík, Džafić, Podio, Čanturišvili, Jiráček – Poznar.

Tip Deníku: 3:2