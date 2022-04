"Nezbývá nám nic jiného, než se z toho oklepat. Musíme se soustředit na ligu a udělat titul. To je teď pro nás jediná a důležitá věc," prohlásil záložník Ondřej Ling. "Musíme se z toho oklepat a jít dále. Liga je velmi vyrovnaná. Hrajeme o titul a každý zápas do konce sezony je stěžejní. Potřebujeme zvítězit," doplni kouč Jindřich Trpišovský, jehož tým porazil Jablonec v sedmi z posledních osmi ligových soubojů.

Chceme co nejlepší pozici pro nadstavbu, hlásí Sadílek před Spartou

Jenže Severočeši jsou na Střelnicic silní. V letošní sezoně doma padli jen třikrát ze čtrnácti zápasů. "V domácím prostředí je to velmi nebezpečný soupeř, mají velice zkušené hráče. Doma jsou hodně bojovní a silní ve standardních situacích, což bylo viděl v zápasech proti týmům z popředí tabulky. Velice nepříjemný soupeř," upozornil Trpišovský.

Slávisté se musejí připravit i na náročný terén. "Musíme se s tím vyrovnat, je to součást ligy. Máme s tím zkušenost z Liberce, bude to podobné, ale musíme se víc soustředit na to, aby to neovlivnilo náš výkon. Standardní situace a osobní souboje budou hodně důležité. Musíme se s tím vypořádat lépe než v Liberci," poznamenal Trpišovský.

Plzeň sice neprohrála v posledních 15 kolech, ale třikrát za sebou pouze remizovala. Baník v úterý odvolal kouče Ondřeje Smetanu, kterého nahradil jeho dosavadní asistent Tomáš Galásek. Viktoria v lize neprohrála s ostravským týmem v posledních 24 duelech od srpna 2009.

Absence v obraně, bídná bilance? V Plzni můžeme obstát, míní kouč Baníku Galásek

"Vzhledem k tomu, že jsme třikrát za sebou nevyhráli ani neprohráli, tak si samozřejmě všichni přejeme, abychom zvítězili. Baník v týdnu vyměnil trenéra, což je pro hráče vždycky motivace. Uvidíme, v jaké nastoupí sestavě," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta naplno bodovala čtyřikrát za sebou, dobrou formu má i Slovácko se šňůrou tří ligových výher. Letenští zkusí mužstvu z Uherského Hradiště, s nímž se střetnou i ve finále MOL Cupu a v nadstavbě, alespoň částečně oplatit listopadový debakl 0:4.

"Slovácko je velmi dobrý tým, mají dobrého trenéra. Očekávám krásné utkání před pořádnou kulisou. Jestli chceme myslet na titul, a my na něj myslíme, tak je jedno, který soupeř k nám přijede. Když nezvládneme tenhle zápas, tak se to výrazně zkomplikuje. Slovácko jdeme porazit," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.