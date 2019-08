„Dneska nám nevycházelo vůbec nic, žádná kombinace, neměli jsme odražené, míče, prohrávali jsme souboje. Bylo tam až příliš negativního, z toho vyplynul výsledek,“ říkal novinářům po porážce se Slováckem.

Čím si vysvětlujete propad? První tři, čtyři zápasy vám vyšly, najednou jste přestaly dávat góly, nedaří se…

Těžko se hledá důvod, sami tomu nerozumíme. Ale je fakt, že nám chybí lehkost. Nedostáváme se ani do šancí, je tam málo střelby. Strašně nás to mrzí. Ale čím to je? Na to neznám odpověď.

Poznamenalo výkon proti Slovácku i to, že bylo v sestavě hodně změn?

Je to jiné, v takové sestavě jsme možná hráli poprvé. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsme v Plzni a každý hráč, který dostane šanci ji musí chytit a odvést maximum. A je úplně jedno, po jaké době nastoupí. Dneska se to bohužel nepovedlo. Ale to není o sestavě.

Vy jste čekal na šanci po zranění, jak jste snášel období, v němž jste nehrál?

V úvodu přípravy se mi obnovilo zranění. Každý fotbalista vám poví, že takové období není jednoduché, Ale teď už jsem v pořádku, jsem rád, že jsem nastoupil a budu na sobě dál makat.

Jak byste zhodnotil svůj výkon?

Samozřejmě ho nemůžu hodnotit pozitivně. Asi nikdo z kluků by dneska neřekl, že odehrál dobrý zápas.

V Plzni jste druhou sezonu. Je tohle nejtěžší chvíle, kterou tady zažíváte?

Ve fotbale to tak bývá, že vás občas potká těžší období. To sedne i na lepší hráče, na větší kluby než je Plzeň. Nás čeká ve čtvrtek důležitý zápas o Evropskou ligu, máme pár dnů na to, abychom se dali psychicky i fyzicky dohromady. Momentálně je nálada hodně špatná, ale teď už myslíme na Antverpy. Dáme do toho všechno a porveme se o postup.