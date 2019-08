Stejně jako ve čtvrtek Sparta v utkání třetího předkola Evropské ligy s Trabzonsporem museli i fotbalisté Slavie hrát doma bez diváků. Obhájci titulu v pátém kole nejvyšší soutěže před prázdným hledištěm porazili Liberec 1:0. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský označil zápas bez fanoušků za fotbalový pohřeb.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: ČTK/ČTK

"Jediný, kdo z toho má radost, jsou moje a Hofťovy (trenér Liberce Pavel Hoftych) hlasivky. Jinak je to strašně smutné, je to takový fotbalový pohřeb. Je to stejné jako přípravný zápas v Rakousku, prostě bez lidí," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.