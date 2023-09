Kromě gólmana jste sáhli do všech řad. Bylo to nutné?

Herně to nebylo špatné. Mimo zápasu se Spartou jsme byli ve všech utkáních lepší. Bohužel jsme ale neproměňovali brankové příležitosti, což nás stálo body. Dovedu si představit, že jsme mohli mít o nějaké tři čtyři body více. Nedá se nic dělat. Byl to ten důvod, proč jsme se rozhodli tým posílit. Chceme v něm mít větší konkurenci a vyšší kvalitu.

„Samozřejmě, že hráč, kterého v Mydtjyllandu koupili z Kolumbie za tři a půl milionu euro a on se pak objeví v Pardubicích, může vypadat jako senzace. Jsem hodně zvědavý na to, jak se mu bude dařit v české lize. Největší práci odvedl analytický tým, který nám na každou pozici doporučil až šest hráčů. Na konečném verdiktu, koho oslovit, se podílím s manažerem prvního týmu Martinem Shejbalem a trenéry áčka,“ popisuje Zavřel v rozhovoru pro Deník proces získávání hráčů v Pardubicích.

Jak se shání hráči v rozehrané sezoně, když je na lovu dalších iks vlků? Usilovali jste například o Fleišmana, který skončil v Karviné.

Fleišmana jsme měli domluveného po všech stránkách. Nakonec jsme se nedohodli kvůli dojíždění. Na Jirku jsme měli požadavek, aby alespoň třikrát týdně spal v Pardubicích. Dojíždět z Ostravy dvě stě kilometrů šestkrát v týdnu se musí zákonitě projevit na výkonnosti. Respektive hráč je unavený. Naše jednání skončila na tom, že má dvě malé děti. To je život sportovního ředitele. Jednou uspějete a podruhé zase ne.

O koho jste se naopak přetahovali?

Denis Halinský dostal čtyři nabídky a rozhodl se pro Pardubice. Jsme asi sympatičtí v rámci české ligy v tom, že chceme pracovat s mladými hráči. Opravdu jim tu šanci dáme. Ne, že jen slibujeme a oni pak vysedávájí na lavičce. Tak v tom máme výhodu, když se střetáváme s konkurencí u těch mladších hráčů. Většinou ty minisouboje o ně vyhráváme. U těch starších a kvalitnějších hráčů je to většinou otázka peněz. Jak to mají daleko z domu a jestli je to pro ně logisticky náročnější. Navíc u této skupiny hrají prioritní roli nabídky ze zahraničí.

Ve hře byli Minčev i Holík

Chtě nechtě jste museli rozhodit sítě za hranicemi. České kluby nechtějí posilovat pozici konkurenta?

Přesně tak. Upřímně řečeno, v rámci české ligy už nebylo prakticky koho udělat. Kdybychom hráli druhou ligu, tak stopeři, kteří nám byli nabízeni, by byli k dispozici během týdne. Ještě bychom si mohli vybírat. První liga je daleko náročnější a rychlejší. Věděli jsme, že to není ono, tak jsme hledali v zahraničí. Zatím se nám to povedlo formou hostování a z Midtjyllandu jsme přivedli Pablo Ortize. Dnes už skautujeme a řešíme další hráče, které bychom uměli v zimním období, přinejhorším příští léto, koupit. Tak, aby se z nich stali naši kmenoví hráči. Pokud možno, aby to byli mladí hráči s dlouhodobější perspektivou.

Midtjylland je špičkový dánský tým a tradiční bod na pohárové mapě Evropy. Jak jste mu Ortize „přebrali“?

V tomto nám pomohli naši analytici, který ho vyskautovali. A zároveň s jeho agentem už v minulosti nějakým způsobem spolupracovali. To nám dost usnadnilo práci. Samozřejmě, že hráč, kterého koupili z Kolumbie za tři a půl milionu euro a on se pak objeví v Pardubicích, může vypadat jako senzace. Jsem hodně zvědavý na to, jak se mu bude dařit v české lize.

Další exotickou posilou je Mukwelle. Jaké bylo jeho lovení?

Stejný příběh jako Ortiz. Největší práci odvedl analytický tým, který nám na každou pozici doporučil až šest hráčů. Na konečném verdiktu, koho oslovit, se podílím s manažerem prvního týmu Martinem Shejbalem a trenéry áčka. Když to shrnu, my dostáváme tipy s potřebnými daty a pak s nimi pracujeme.

Na poslední chvíli také uvízl v pardubických tenataech talentovaný Daněk ze Sparty. Jak jste přišli na to, že je k mání?

Měli jsme zájem o Minčeva. V momentě, kdy jsme řešili Ondru Kukučku, tak jsme si to s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel AC Sparta Praha) nějakým způsobem potvrdili. Šlo to po linii Zavřel – Shejbal – Kováč. Čekalo se na to, jak Sparta dopadne v evropských pohárech. Nakonec se sám hráč rozhodl, že nechce odejít z Prahy. Na druhou stranu to vypadá, že přestoupí do Turecka. Když nevyšel Minčev, tak jsme sondovali další možnosti. Kryštof Daněk měl vícero nabídek. Mohu prozradit, že o něj usilovali v Jablonci, v Olomouci i v Karviné. Nakonec se rozhodl pro Pardubice. Rozhodující roli v tom sehrál Radek Kováč, který mu několikrát zavolal. Kryštofovi se hlavně líbí, jaký pod jeho vedením hrajeme technický, kombinační fotbal. Proto se chtěl do našeho týmu zapojit.

Na jak dlouho Daněk v FK Pardubice zakotví?

Do konce podzimní části. Sportovně této transakci pomohl Radek Kováč, ale pak to bylo na mně, jestli se domluvím se Spartou na finančních podmínkách. Tak, aby došlo k dohodě mezi oběma kluby.

Spekulovalo se také o jménu Holík, který by se hodil na kraj obrany…

Bylo to naše velké přání. Holík je stejný případ jako Minčev. S Plzní jsem byl na všem domluvený. Mezi kluby panovala absolutní shoda. Lukáš ale chtěl jít do druhé španělské ligy. Plzeň mu to teď zatrhla, tak tam chce v zimě. Kdyby k nám šel na čtyři měsíce na hostování, tak už by v této sezoně nemohl hrát za jiný klub než za Plzeň a Pardubice. Rozhodl se, že do zimy zůstane.

S trenéry jsme počítali

Ještě před touto invazí nových hráčů, jste „udělali“ již zmiňovaného Kukučku. Co teď s ním?

V té době jsme ještě nevěděli, že přijde Pablo Ortiz. Chtěli jsme někoho zkušenějšího. Kukučku jsme měli v podvědomí, protože trenér Kováč sledoval béčko Sparty. Ondra hrál pravidelně a velmi dobře druhou ligu. Rychlostně je na tom nadstandardně, takže jsme se rozhodli ho angažovat. Potřebujeme čtyři stopery. Dostal od nás šanci. Myslím si, že ten prostor se pro něj najde.

Před sezonou jste s velkou pompou přivedli gólmana Kinského. Ten však nechytá ani po vypršení čtyřzápasového trestu.

Tonda Kinský měl zdravotní problémy. Teď už trénuje individuálně a v pondělí se plnohodnotně připojí zase k týmu. Jako kmenový hráč Slavie nemůže v dalším kole po dohodě obou klubů chytat. Uvidíme, jak bude připraven na Plzeň. Záležet také bude na výkonnosti Viktora Budinského, který chytá dobře.

O jednu vrásku na čele méně vás připravil comeback Solila po dlouhodobém zranění. Nechtěli jste nic uspěchat, aby při unáhleném návratu v nejhorším případě nemusel skončit s fotbalem?

Ano. Zatím to vypadá hodně nadějně a všichni z toho máme v klubu radost. Jeho zranění bylo vážné. Zvolili jsme pečlivou cestu. Striktně jsme se drželi názorů lékařů a fyzioterapeutů. Tomáš je kondičně velice dobře připravený. Týden už trénuje s týmem. Nechceme to ale uspěchat, takže zvolíme postupné kroky. Zápas za béčko, střídání v áčku a pak celé utkání.

S nadsázkou řečeno se dá říct, že se první tým FK Pardubice přes noc úplně změnil. Pomiňme fakt, že se v něm objevují poněkud exotičtější fotbalisté. Najednou můžete pracovat s dvaceti hráči, kteří mohou ihned do základu…

To je přesně, co jsme si tady všichni přáli a k čemu směřujeme naši dlouhodobou koncepci. Takhle by to mělo vypadat v týmu, který chce hrát první ligu i v budoucnu.

Ještě jeden zásadní krok učinilo vedení pardubického klubu. Trochu nezvykle až po zahájení sezony prodloužilo smlouvy s celým trenérským štábem. Proč ne před?

Kovyho a jeho kolegy jsme přiváděli do Pardubic v době, kdy jeho trenérský životopis nebyl vůbec dobrý. Hodně lidí nás za tento krok odsoudilo. Náš záměr ale byl přivést mladé trenéry. Chtěli jsme pracovité, energetické trenéry. Chtěli jsme komunikativní trenéry, kteří budou jazykově vybavení. To se nám povedlo. Dali jsme jim smlouvu na dva roky. Přišli v náročném období a svoji práci zvládli výborně. Skončila sezona a přestávka byla krátká. Nám se rozpadl tým, obrana určitě, a tak jsme museli shánět nové hráče. Nebylo to o tom, že bychom nějak spekulovali a přemýšleli, jestli jim máme prodloužit smlouvu o další rok. My jsme s nimi byli spokojeni, oni byli spokojeni v Pardubicích. Takže jsme to brali tak, že to nemusíme vyřešit ze dne den. Hledali jsme spíše termínové okénko, abychom mohli s nimi vstoupit do jednání. Zaměřili jsme se na kádr a k tomuhle jsme se dostali až někdy v srpnu. Řekl bych, že to byla formalita.

Oproti loňské sezoně nechodí na domácí zápasy FK Pardubice tolik diváků. Jak si to vysvětlujete?

Samozřejmě vnímáme negace na cenu permanentek. Na druhou stranu se jedná o stejné ceny jako na jaře, akorát logicky krát dvě. Zdražili jsme pouze dva sektory na východní tribuně. Paradoxně byly vyprodané jako první. Pochopitelně nás to mrzí, protože na jaře byla ta divácká podpora fantastická. Díky fanouškům jsme zvládli záchranu. Jedna věc je to, že nemůžeme ovlivnit časy zápasů. Hráli jsme vesměs v sobotu ve tři odpoledne. Zrovna letos panovalo v České republice teplé letní počasí. Mraky lidí jezdí na chaty, chalupy, navíc to je doba dovolených. V jednom případě se současně v Pardubicích konal festival. Na Slavii i Hradec už ale je vyprodáno. Jsme v očekávání, jak to bude vypadat v dalších zápasech. Přejeme si, aby se stadion vždy naplnil a ta atmosféra byla jako v jarní části. Věřím, že to bude lepší. I díky tomu, že jsme přivedli tři další posily. Náš tým je kvalitnější a měl by být více konkurenceschopný.