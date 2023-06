Nic se nejí tak horké, jak se uvaří… Jenže v kotli pardubických fanoušků se to pořádně vaří. Ne snad v tom pravém jádru, jehož boys and girls chodí povzbuzovat za severní bránu, ale u těch, co si dělali zálusk na nejlukrativnější místa v CFIG Areně. Marketingoví specialisté klubu jim totiž přichystali nechtěné překvapení v podobě zdražení permanentních vstupenek. O nějakých dvacet procent. Kromě možnosti nadávat a protestativně nejít na fotbal jim zůstávají další. Vedení totiž ponechalo v dalších sektorech ceny v přepočtu na letošní jarní část stejné. Navíc i ty nejdražší permanentky jdou zlevnit pomocí klubové eFKarty.

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel komentuje důvody, proč vedení muselo přistoupit ke zdražení permanentek. | Foto: Radek Klier

Sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel vzkazuje „nakrknutým“ fanouškům, že při stanování nových cen jeho kolegové pečlivě pracovali s analýzou, ve které se promítly vysoké náklady na provoz stadionu i jednotlivá utkání. Těm, kteří sice brblají nad cenou, ale chtěli by za ni vyšší komfort, na dálku slibuje, že vedení udělá vše proto, aby se divácký servis na stadionu výrazně zlepšil.

Fanoušci se svými fotbalisty přežili klinickou smrt a znovu tak mohou vyrazit na zápasy FORTUNA:LIGY. Jako za všechno se i za ně musí zaplatit. Proto netrpělivě čekali, jaké budou ceny pro příští sezonu. První celou v domácím prostředí. Po jejich oznámení padali do mdlob. Částka 5900 Kč je zaskočila a na první dobrou rozčílila.

Přemrštěné ceny? Pardubice zahájí prodej permanentek, dají se zlevnit i půjčit

„Ceny tvořili kolegové z marketingu. A musím říct, že velice pečlivě. Nejsou střelené jen tak od stolu. Bych byl rád, aby si všichni uvědomili, že jsme zažili první půlrok, první období provozu na novém stadionu. Už víme, co měsíčně stojí vyhřívání trávníku, nebo když se zapnou světla. Do toho ceny energií vylétly strašně nahoru. A my to potřebujeme zvládnout. K těmto počtům jsme došli na základě náročných provozních nákladů na stadionu i v klubu celkově. Museli jsme to zohlednit,“ vysvětluje Vít Zavřel, který dodává:

„Co se týče cen permanentek, tak byly vytvářeny na základě analýzy. Opravdu pečlivě. Nutno podotknout zásadní skutečnost. Zdražení permanentek se uskutečnilo pouze ve dvou sektorech. Jedná se o dva nejlukrativnější prostory, které se z 2500 Kč na půl roku zdražily na 5900 Kč na celou sezonu. Krajové na východní tribuně a zrovna tak sezení za oběma bránami jsou za stejné peníze."

Ceny permanentek FK Pardubice pro sezonu 2023/2024

Sektor C3, C4



Základní cena: 5900 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 5310 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 5605 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: bez možnosti slev

Sektor C2, C5



Základní cena: 5400 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 4860 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 5130 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 3240

Sektor C1, C6

Základní cena: 4900 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 4410 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 4655 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2940 Kč

Sektor B1, B3

Základní cena: 3800 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 3420 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 3610 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2280 Kč

Sektor D3, D4

Základní cena: 3800 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 3420 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 3610 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2280 Kč

Jenže číslo, blížící se šesti tisícovkám korun ze všech vyčnívá a na fanoušky FK Pardubice zapůsobilo jako červená na býka… Na sociálních sítích se zvedla vlna rozhořčení.

„Příspěvky na sociálních sítích nečtu, protože žádné nemám. Nevím, jestli bych s tím neměl do budoucna něco udělat. Nicméně výtky se ke mně donesly i mimo sociální sítě. Ale lidi si stěžují ve všech sférách. Pokaždé se ozve dvacet třicet lidí, které vás kvůli něčemu zkritizují. Bavil jsem se ale také s iks lidmi, kteří mně oznámili, že zdražení čekali a že s tím nemají problém,“ popisuje obě zkušenosti sportovní ředitel.

V době komunikační otevřenosti a možnosti vše si dohledat fanoušci FK Pardubice učinili to nejjednodušší. Nelenili a srovnali si ceny s ostatními kluby. K tomu porovnali umístění ve FORTUNA:LIZE a hned namítají, že ceny neodpovídají kvalitě…

„Kolegové se k těmto počtům dobrali po podrobné studii. Fanoušci mají možnost dokoupit si eFKarty. Permanentka se jim může zlevnit o pět a deset procent. Navíc s ní dostanou nějaké dárky. Myslím si, že jdeme fanouškům naproti. Rozhodně je nechceme rozzlobit a otočit proti nám. Zásadní je, že sektorů je více a jen u dvou jsme přistoupili ke zdražení."

Za své peníze chtějí dokonalý servis

Jedna skupina pardubických fanoušků s označením Naštvaní se mohou ještě rozdělit do dvou. Najdou se totiž tací, kterým primárně zdražení lukrativních sektorů nevadí, nicméně když už mají platit takovou „mordu“, rádi by dostali za své peníze kromě sportovního zážitku dokonalý servis.

„S tím naprosto souhlasím. S kolegou Vláďou Pitterem (předseda představenstva FK Pardubice) jsme chodili jednou týdně na kontrolní dny. On nechyběl na žádném z nich. Už, když se stavělo, tak jsme na nedostatky upozorňovali. Věděli jsme, že je málo stánků s občerstvením. Jenže potíž byla v tom, že se úpravy nedaly dělat v době stavby, protože by se to nestihlo,“ objasňuje Zavřel neutěšený stav v oblasti služeb.

„Pro nás všechny bylo klíčové, aby se 4. února odehrál zápas se Slavii. Kdybychom to nestihli včas, tak jsme dnes ve druhé lize. Protože na Bohemce bychom se v životě nezachránili. Uvědomovali jsme si katastrofální situaci, upozorňovali jsme na to. Koneckonců existuje k tomu stoh zápisů, kde na tyto zádrhele poukazujeme.“

Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.Zdroj: FK Pardubice/Radek Klier

Pardubické fanoušky v tomto ohledu zajímá jediné. Dá se něco změnit a stihnout už do startu nového ročníku?

„Uděláme všechno proto, abychom jim pobyt při zápasech co nejvíce zpříjemnili. Máme přislíbeno, že stánků s občerstvením bude více. U stávajících bufetů se jejich zařízení předělají. Místo jednoho okénka bude jedno velké, aby se tom mohla otevřít tři výdejní okénka."

Další výtky fans směřují k rozhlasu. Místo toho, aby si v klidu vyslechli zřetelně oznámenou sestavu svého týmu či další pokyny, musí ji zjišťovat na internetu…

„Rovněž na tuto oblast jsme upozorňovali. Rozhlas je opravdu ve špatném stavu. Musíme ho za naše investice vyměnit. Pro zajímavost: jeho provoz stojí třicet tisíc za zápas. Na stadionu je totiž pouze evakuační rozhlas, který nemá kvalitu a není slyšet mimo hlavní tribuny."

„Financujeme také LED světla v rozích, aby měli diváci větší komfort. Zatím tam jsou mobilní. Řešíme to s vedením města, aby nám pomohli ze změnou na fixní. Souhlasím tedy s tím, že je těch věcí ke zlepšení hodně.“

Nový stadion, nové ceny. Fotbal v Hradci podraží, srovnání s Ostravou zaskočí

Fanoušci považují navýšení ceny permanentek za úder pod pás ještě v jedné věci. Vedení klubu mělo při nízké kapacitě CFIG Areny zneužít hladu po prvoligovém fotbale, který ve městě chyběl více než padesát let.

„Někdo to tak může brát. Já ale vnímám provozní náklady stadionu a také fakt, co stojí samotné utkání. Když vím, kolik musím zaplatit jednotlivým složkám,“ podotýká Zavřel

Okamžitě se nabízí otázka, na kolik vyjde FK Pardubice jeden zápas ve FORTUNA:LIZE?

„Umím říct, že na Bohemce nás stál jeden zápas čtyři sta tisíc. Pronájem stadionu, v Pardubicích ho platíme také. Do toho musíte zaplatit pořadatele, pracovníky security, vozidlo záchranné služby, hasiče, hostesky atd. Jedná se o statisíce."

Vedení teď má dvě možnosti. Podlehnout tlaku rozhněvaných fanouškům a o cenách ještě jednat, nebo je prohlásit za pevně dané…

„To, že jsou naši fanoušci nespokojeni, je pro mě stále čerstvá věc. Mrzí mě to, ale nemyslím si, že bychom měli měnit ceny permanentek. Opakuji, dotýkají se jen dvou sektorů. Není na pořadu dne, abychom si k tomu sedli a řešili jiné ceny. Čeká jí nás dny plné vyjednávání o nových hráčích a na to teď musíme napnout veškeré síly, protože ta obměna kádru bude znovu širší,“ poukazuje Vít Zavřel na klíčový bod přestávky mezi dvěma sezonami, která se zkrátila kvůli účasti v baráži.