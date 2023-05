Fotbalisté Zbrojovky v posledním kole nadstavbové skupině o záchranu nezvládli svůj úkol. V domácí bitvě se Zlínem museli zvítězit, přestože měli řadu velkých šancí, duel skončil bezbrankovou remízou a brněnský celek po roce opět sestupuje do druhé ligy.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky po roce opouští Fortuna ligu. V posledním utkání skupiny o záchranu v neděli remizovali doma se Zlínem a rovnou sestupují o soutěž níž. | Video: Deník/Michal Hrabal

Brněnský celek potřeboval k účasti v baráži vítězství, jenže popáté z posledních šesti kol nevstřelil branku. Další sestup nelibě nesli fanoušci klubu, kteří po utkání vnikli na hřiště a dobývali se dokonce do hráčských kabin za pokřiku: „Bartoněk ven!“ Tím dávali najevo nespokojenost s majitelem klubu Václavem Bartoňkem.

Po utkání čekali ještě dlouhou dobu na hráče i funkcionáře, stadion hlídali těžkooděnci. „Je to nepříjemné, ale asi se to dalo čekat. Dělo se to už dvě tři kola. Chtěli jsme prostě urvat vítězství, to se nepodařilo. Samozřejmě pokřiky vnímáme, ale nic s tím asi neuděláme,“ pronesl brněnský kapitán Jakub Řezníček.

OBRAZEM: Prohra zlatem obalená. Sparťané na Letné převzali mistrovský pohár

Zbrojovka přitom po šestnácti podzimních kolech měla desetibodový náskok na tehdy poslední Pardubice. „Strašně mě to mrzí. Myslím, že sezonu jsme rozjeli dobře, ale po zimě jsme z toho úplně vypadli. Odnesl to Ríša (kouč Richard Dostálek – pozn. red.), ani po změně trenéra se nic nestalo, hráli jsme furt stejně. Je to strašná škoda pro Brno, protože tady má být liga, prostě jsme půlsezonu zmrvili,“ klopil zrak Řezníček.

Zbrojovku nedovedl k záchraně trenér Martin Hašek, který v půlce dubna vystřídal na lavičce Richarda Dostálka. V úvodním utkání pod jeho vedením Jihomoravané zdolali Pardubice 2:1, ve zbylých osmi kolech však jeho svěřenci už nevyhráli. „Naši hráči do posledních vteřin dělali vše pro to, aby v Brně zůstala první liga, ale nevstřelili jsme gól a nestačilo to. Myslím, že poslední čtyři zápasy byly dobré, z velmi slušných výkonů jsme však získali jen dva body, vstřelili jeden gól. Dohromady zabaleno, nestačilo to, abychom se dostali do baráže a sestupujeme,“ hlesl trenér Hašek.

Ten si po utkání uvědomoval, že nezvládl úkol, který měl. „Přišel jsem s nějakým cílem, který byl jasně daný, a to zachránit Zbrojovku v nejvyšší soutěži. Cíl jsem nesplnil,“ uznal Hašek, který nejspíš klub opustí. „Končí sezona, končí i moje smlouva,“ řekl.

Hašek by se prodloužení nebránil

Angažmá v brněnském klubu ho ovšem naplňuje a pokračování by se patrně nebránil. „Práce ve Zbrojovce mě baví, našel jsem výborné spolupracovníky v realizačním týmu, dobrý pocit jsem měl z lidí v klubu. Spolupracovalo se mi dobře, nespadli jsme do nějaké negace, pesimismu,“ ocenil Hašek.

Zbrojovka padá, přestože v jejím kádru nastupuje druhý nejlepší střelec ligy, devatenáctigólový Řezníček. Ten v lednu prodloužil smlouvu v Brně do června roku 2025. „Uvidíme, co bude. Hrál jsem minule druhou ligu, situace je nepříjemná a musíme se s ní vyrovnat,“ uvedl pětatřicetiletý útočník.

Rozlučka Slavie: Čtyři góly Jurečky a útok na krále střelců, loučení Olayinky

Zbrojovka musela Zlín porazit a měla několik slibných příležitostí, už ve čtvrté minutě ovšem zlínský gólman Stanislav Dostál vychytal tutovku Šimona Falty. „To byl asi nejtěžší zákrok, musím sportovně přiznat, že jsem měl štěstí, trefilo mě to do nohy a šlo asi nad břevno. Brno nejvíc hrozilo ze závarů, z centrovaných míčů, byla tam spousta rohů. Musím kluky pochválit, jak to zvládli uskákat a ubránit,“ oddechl si Dostál.

Zlín čeká tento týden baráž o udržení nejvyšší soutěže s Vyškovem. Kouče Pavla Vrbu těší úspěch v Brně, byť sestup Zbrojovky ho mrzí. „Brno je fotbalové město, chodí sem dost lidí. Jsem starší člověk a vzpomínám si, jak tady kdysi hráli Kroupa, Janečka, Václavíček a uhráli titul. Za Lužánky přišlo čtyřicet tisíc fanoušků. Je mi strašně líto, že Brno nehraje pravidelně ligu a nedostane se na úroveň ze sedmdesátých let,“ uvedl zlínský trenér.

FC ZBROJOVKA BRNO – FC TRINITY ZLÍN 0:0

Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa. ŽK: Dostál (Zlín).

Brno: Berkovec - Hrabina, Souček (87. Divíšek), Endl, Hlavica (63. Nečas) - Hladík, Fousek (65. Ševčík), Texl, Falta – Alli - Řezníček. Trenér: Hašek.

Zlín: Dostál – Kolář, Simerský, Didiba, Reiter (90.+1. Bartošák) – Vukadinovič (68. Čanturišvili), Hrubý, Janetzký, Slončík (68. Dramé), Fantiš (77. Silný) – Balaj (90.+1. Kovinić). Trenér: Vrba.