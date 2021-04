Po remíze Teplic 1:1 v Olomouci ztrácí Zbrojovka sedm kol před koncem ročníku na severočeský celek čtyři body. „Jsem obrovsky zklamaný, nicméně máme ještě sedm zápasů. Nechci být podepsaný pod sestupem Zbrojovky a udělám pro to všechno,“ prohlásil brněnský obránce Luděk Pernica, který navlékl kapitánskou pásku.

Zbrojovka přitom před týdnem po osmi utkáních bez výhry slavila tři body, když zvítězila v Českých Budějovicích 2:0. Jenže doma na úspěch nenavázala. „Hrozně jsem se na zápas těšil, cítil se dobře, ale opět jsme to nezvládli. Mohli jsme se odpíchnout, dostat se na dostřel týmů, co jsou o něco nad námi a hlavně poprvé v sezoně dvakrát po sobě vyhrát. Po Budějovicích jsem si ani nic jiného nepřipouštěl. Byla to obrovská motivace, ale zase jsme ji nevyužili a budeme na sebe jen koukat,“ smutnil Pernica.

Brňané opět dokázali, jak se jim na domácím trávníku nedaří. Naposledy v Srbské ulici zvítězili v půlce prosince, když 2:1 zdolali Slovácko.

Zbrojovka Brno - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 69. Přichystal - 42. Toml, 71. Ewerton. Rozhodčí: Petřík - Melichar, Dresler - Klíma (video). Hráno bez karet. Bez diváků.

Brno: Berkovec - Bariš (60. Sedlák), Hlavica, Pernica, Moravec (74. Dreksa) - Čermák (46. Růsek) - Štepanovský (46. Přichystal), Texl, Pachlopník, Hladík (46. Fousek) - Fila. Trenér: Dostálek.

Pardubice: Letáček - Cadu (85. Šejvl), Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Pfeifer (31. Sláma), Solil, Tischler, Ewerton - Černý (61. Huf). Trenér: Novotný.

Od té doby v sedmi domácích duelech vybojovali jen dva body. „Hodně mě deptá naše situace v domácím prostředí. Z venku body docela vozíme, ale doma jsme udělali jen kříž se Zlínem a Slavií, jinak prohráváme. Je to klišé, ale každý zápas už je pro nás existenční,“ poznamenal Pernica, který v Brně na jaře hostuje z Plzně.

Zbrojovka se sice v souboji dvou nováčků snažila, jenže větší šance měly Pardubice, které tři minuty před koncem poločasu poslal do vedení Martin Toml. „Balon propadl na zadní tyč, kde mám za úkol to zavírat. Tentokrát jsem tam byl včas a doklepl míč do prázdné brány. Samozřejmě nám gól pomohl a jsem za něj rád,“ usmíval se Toml.

Do druhé půle naskočili v domácím dresu tři čerství ofenzivní fotbalisté a v 69. minutě po přímém kopu Adama Fouska hlavou srovnal Jakub Přichystal. „Šel jsem na přední tyč, kam chodím vždy, Adam to dobře kopl a já míč jen nadzvedl do branky. Jsem spokojený, že jsem se trefil, ale mrzí mě, že jsme pak dostali zbytečný gól,“ litoval Přichystal.

Za dvě minuty totiž domácí akce skončila zblokovanou střelou Antonína Růska a pardubický kontr brazilský útočník Ewerton završil gólem, když udělal kličku brněnskému brankáři Martinu Berkovcovi. „Hodně mě mrzí, jak k tomu došlo. Strašně moc jsme se nadřeli na vyrovnávací branku a místo toho, aby se mužstvo zklidnilo a počkalo na příležitost, až si vytvoří větší tlak, začali jsme hrát v hektickém tempu, za což nás soupeř potrestal,“ líčil brněnský trenér Richard Dostálek.

Už ve středu od tří hodin odpoledne nastoupí jeho svěřenci na hřišti Slovácka. „Jsme zklamaní, ale neházíme flintu do žita, pokusíme se to napravit v Uherském Hradišti,“ pravil Dostálek.

Pardubice si vítězstvím upevnily sedmou příčku a definitivně se v nejvyšší soutěži zachránily. „Už před utkáním jsme měli tolik bodů, že nevím, co by se muselo stát, aby nás dohnala ohrožená mužstva. Je fantastické, že už se záchrana potvrdila i matematicky, klukům se sluší jedině poděkovat. Musíme pracovat dál, abychom byli nadále konkurenceschopní,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.