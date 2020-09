Brnu už v posledním utkání proti Zlínu, kde prohrálo 1:3, chybělo osm hráčů. K nim se ještě přidali vykartovaný Peter Štepanovský a zranění Jakub Černín a Adrián Čermák. Absencí může být ještě víc. „Momentálně jsme ve správě krajské hygienické stanice a uvidíme, jak dopadnou testy. Naše situace je tak hektická a komplikovaná, že pro nás soutěž podle mě není teď regulérní. Podmínky jsou pro všechny stejné, ale nás to postihlo hodně,“ hlesl brněnský kouč Miloslav Machálek.

Nejvíc ho už delší dobu trápí problémy v defenzivní řadě, kde stoprocentně zdraví zůstali jen sedmnáctiletý Lukáš Endl a Jan Hlavica. Vedení klubu proto jedná o příchodu nového stopera. „Pracujeme na přestupu zahraničního hráče ze zahraničního mužstva. Nedokážu nyní odhadnout, jestli to do neděle stihneme,“ uvedl v pátek večer Požár. „Dostal jsem příslib, že bude co nejdřív potvrzený,“ přidal Machálek, s tím, že se jedná o srbského fotbalistu Zorana Gajiče.

Zdroj: Markéta Evjáková

Třicetiletý obránce odehrál dvě sezony u pražských Bohemians a dva a půl roku strávil ve Zlíně. V nejvyšší české soutěži zaznamenal sto čtyři utkání, ve kterých vstřelil jednu branku. „Jde o zkušeného hráče, který už něco v kariéře odkopal, má velice slušnou rozehrávku. Na hřišti hodně mluví a dokáže si zorganizovat celou obranu,“ líčil Machálek.

Gajič v minulé sezoně nastupoval v dresu bulharského celku Arda, kam přestoupil loni ze Zlína. Za dvaadvacet utkání se neprosadil a obdržel čtyři žluté karty.

Poslední soutěžní utkání ovšem odehrál 7. března, kdy se bulharská první liga kvůli pandemii koronaviru přerušila a po jejím restartu už nehrál. „Samozřejmě na něm bude asi znát herní výpadek, ale je natolik zkušený, že bude schopný nastoupit,“ pravil Machálek.

Zápas by mělo Brno odehrát v neděli od půl čtvrté odpoledne na domácím stadionu se Sigmou Olomouc, která se nachází po třech odehraných zápasech na sedmém místě. Naposledy přejela Bohemians 3:0. „Jde o velice soudržné a kvalitní mužstvo a bude těžké mu být konkurenceschopný soupeř,“ přiblížil Machálek.

Jeho svěřenci v letošním ročníku stále čekají na první vítězství a jsou s jedním bodem šestnáctí. „Čeká nás derby, nováček a další těžký soupeř. Po třech kolech s jedním bodem potřebuje vyhrát, takže nás nečeká nic lehkého,“ prohlásil kouč Sigmy Radoslav Látal.